Resultados Lotería de Manizales: último sorteo 4924 del miércoles 8 de octubre y números ganadores

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 8 de octubre de 2025 su nuevo sorteo 4924, una cita que vuelve a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. El evento, programado para la noche, dio muchas emociones y la esperanza de cambiar la vida de más de un colombiano con alguno de los premios en juego.

En esta edición se entregó un premio mayor de $2.600 millones, lo que mantiene a este sorteo entre los más atractivos del calendario de loterías en Colombia. Además, habrá premios secos y de aproximación, que aumentan las posibilidades de ganar.

Como es habitual, el sorteo se llevará a cabo a las 11:00 p.m., hora en la que inician las transmisiones oficiales en vivo, una medida que refuerza la transparencia y confianza en los resultados.



Resultados del sorteo de la Lotería de Manizales – 8 de octubre de 2025

Número ganador: 0766

Serie: 093



Una vez concluida la transmisión oficial, los resultados completos del sorteo estarán disponibles en los canales digitales de la Lotería de Manizales y en medios de comunicación aliados.

La publicación incluirá no solo el número y la serie del premio mayor, sino también las combinaciones que resulten favorecidas en las diferentes categorías: premios secos, aproximaciones y el resultado adicional del programa 'Ganasiempre'.



Plan de premios vigente

El atractivo de la Lotería de Manizales no se limita al premio mayor. Su plan de premios ofrece múltiples alternativas de ganancia:



Premios secos: con valores que van desde $300 millones hasta $40 millones, pasando por montos intermedios de $200, $100, $80, $60 y $50 millones.

Premio especial: un incentivo adicional incluido en el plan de premios.

Premios de aproximación: para quienes aciertan parcialmente el número ganador (por ejemplo, las tres primeras cifras, las tres últimas, las dos primeras o la última).

Gracias a esta estructura, la Lotería de Manizales se mantiene entre las más sólidas del país, al brindar más oportunidades de ganar en cada sorteo.



¿Cómo participar en la Lotería de Manizales?

Participar es sencillo y está abierto a todas las personas mayores de edad en Colombia. Los billetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados, como farmacias, supermercados y locales de chance.



También es posible comprarlos por internet, a través de plataformas como Lottired, que permiten adquirir billetes de forma segura y práctica desde cualquier dispositivo móvil o computador.

Cada billete contiene un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie específica. Puede comprarse completo o en fracciones, conocidas como partes. El monto del premio depende del número de partes adquiridas: a más fracciones, mayor será la proporción del premio recibido.

El sorteo es supervisado por autoridades competentes y se realiza bajo estrictos protocolos de transparencia. Durante la jornada, se extraen las balotas que determinan el número y la serie ganadores, garantizando la imparcialidad del proceso.

La combinación de premios mayores, secos y de aproximación convierte a la Lotería de Manizales en una de las opciones de azar más atractivas del país. Además, la digitalización del sistema de compra y transmisión ha permitido que más colombianos participen desde cualquier región.

