Resultados Lotería de Manizales: último sorteo 4924 del miércoles 8 de octubre y números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Manizales realizó este miércoles 8 de octubre de 2025 su nuevo sorteo 4924, una cita que vuelve a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. El evento, programado para la noche, dio muchas emociones y la esperanza de cambiar la vida de más de un colombiano con alguno de los premios en juego.
En esta edición se entregó un premio mayor de $2.600 millones, lo que mantiene a este sorteo entre los más atractivos del calendario de loterías en Colombia. Además, habrá premios secos y de aproximación, que aumentan las posibilidades de ganar.
Como es habitual, el sorteo se llevará a cabo a las 11:00 p.m., hora en la que inician las transmisiones oficiales en vivo, una medida que refuerza la transparencia y confianza en los resultados.
Número ganador: 0766
Serie: 093
Una vez concluida la transmisión oficial, los resultados completos del sorteo estarán disponibles en los canales digitales de la Lotería de Manizales y en medios de comunicación aliados.
Publicidad
La publicación incluirá no solo el número y la serie del premio mayor, sino también las combinaciones que resulten favorecidas en las diferentes categorías: premios secos, aproximaciones y el resultado adicional del programa 'Ganasiempre'.
El atractivo de la Lotería de Manizales no se limita al premio mayor. Su plan de premios ofrece múltiples alternativas de ganancia:
Gracias a esta estructura, la Lotería de Manizales se mantiene entre las más sólidas del país, al brindar más oportunidades de ganar en cada sorteo.
Participar es sencillo y está abierto a todas las personas mayores de edad en Colombia. Los billetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados, como farmacias, supermercados y locales de chance.
También es posible comprarlos por internet, a través de plataformas como Lottired, que permiten adquirir billetes de forma segura y práctica desde cualquier dispositivo móvil o computador.
Cada billete contiene un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie específica. Puede comprarse completo o en fracciones, conocidas como partes. El monto del premio depende del número de partes adquiridas: a más fracciones, mayor será la proporción del premio recibido.
Publicidad
El sorteo es supervisado por autoridades competentes y se realiza bajo estrictos protocolos de transparencia. Durante la jornada, se extraen las balotas que determinan el número y la serie ganadores, garantizando la imparcialidad del proceso.
La combinación de premios mayores, secos y de aproximación convierte a la Lotería de Manizales en una de las opciones de azar más atractivas del país. Además, la digitalización del sistema de compra y transmisión ha permitido que más colombianos participen desde cualquier región.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL