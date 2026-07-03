Resultados Lotería de Medellín del viernes 3 de julio de 2026: estos son los números ganadores

La Lotería de Medellín, una de las instituciones de juegos de azar más tradicionales y reconocidas del país, realiza este viernes 3 de julio de 2026 un nuevo sorteo que concentra la atención de miles de apostadores en Colombia. Creada en 1945 por la Beneficencia de Antioquia, la entidad destina los recursos obtenidos a programas de salud y otras iniciativas sociales, consolidándose como una de las loterías de mayor trayectoria a nivel nacional.

El sorteo de esta noche ofrece un premio mayor de $16.000 millones, además de un completo plan de premios que incluye secos por diferentes valores, ampliando las posibilidades de ganar para quienes adquirieron su billete.

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Resultados Lotería de Medellín del viernes 3 de julio de 2026

Número ganador: 0492

Serie: 420

¿Cómo participar y dónde comprar los billetes de la Lotería de Medellín?

Para participar es necesario adquirir un billete compuesto por un número y una serie. Actualmente, el billete completo tiene un valor de $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000 cada una.

Los billetes pueden comprarse en distribuidores autorizados, agencias de lotería, supermercados, tiendas y otros puntos de venta en todo el país. También es posible adquirirlos a través de los canales digitales autorizados por la entidad.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento varía según el valor obtenido:



Premios inferiores a $5 millones: pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas.

Premios superiores a $5 millones: deben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín, presentando el billete original en buen estado, el documento de identidad y los demás requisitos establecidos por la entidad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana, entre ellas el descuento destinado al sistema de salud y, cuando corresponda, el impuesto por ganancias ocasionales.

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Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Plan de premios de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor de $16.000 millones, el plan de premios contempla:

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Un seco de $1.000 millones.

Un seco de $300 millones.

Un seco de $100 millones.

Tres secos de $50 millones.

Cinco secos de $20 millones.

Veinticinco secos de $10 millones.

La Lotería de Medellín también ofrece otras modalidades promocionales, como Raspa Ya, disponible para algunos billetes físicos, con premios instantáneos para los participantes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.