Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026: números ganadores

La jornada de este viernes 3 de julio de 2026 marca el cierre de la semana laboral y el inicio de un nuevo mes lleno de expectativas para los seguidores de los juegos de azar en Colombia. El Chontico Noche, operando bajo su tradicional y contagioso lema "Gane tempranito y cobre rapidito", se posiciona una vez más como una de las opciones más populares y confiables para quienes buscan tentar a la fortuna y asegurar un alivio financiero a través del sistema de apuestas legales.



Resultado Chontico Noche – Viernes 3 de julio

Número ganador:

Balota adicional:

(Nota: Este campo informativo se actualizará en tiempo real e inmediatamente después de que el sorteo sea certificado por las autoridades y delegados de la Lotería del Valle a las 7:00 p. m.).



¿Cómo jugar el Chontico y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de los billetes de lotería tradicionales que cuentan con combinaciones preimpresas y fijas, el Chontico Noche funciona bajo el formato de chance. Esto le otorga al ciudadano la total libertad de configurar su jugada ideal seleccionando un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La accesibilidad económica es una de las mayores ventajas competitivas de este juego en el mercado:



Monto mínimo: Es posible registrar formularios legales desde los $500 o $600 pesos .

Es posible registrar formularios legales desde los . Flexibilidad: El valor del tiquete lo define el apostador; a mayor dinero invertido, más alta será la recompensa neta en caso de acierto.

El valor del tiquete lo define el apostador; a mayor dinero invertido, más alta será la recompensa neta en caso de acierto. Redes autorizadas: Para garantizar la legalidad de la apuesta, los usuarios deben acudir a los terminales de la red Gane en la región del Pacífico colombiano, o mediante operadores aliados de alcance nacional como SuperGIROS y Paga Todo.

Historia, funcionamiento y escala de premios

El Chontico Noche es un producto de amplio recorrido respaldado por la Lotería del Valle. Nació con el firme propósito de estructurar un sorteo diario y dinámico que permitiera recaudar fondos de manera constante para un fin primordial: la financiación de la salud pública en Colombia. Con el transcurrir de las décadas, pasó de ser un fenómeno meramente regional en el suroccidente a un juego de arraigo nacional gracias a su transparencia.

Su funcionamiento técnico se basa en baloteras neumáticas automatizadas, un sistema auditado que descarta cualquier manipulación externa. Los premios se asignan de acuerdo al nivel de coincidencia con el resultado:



Cuatro cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor neto apostado. Tres cifras (Pleno): Otorga 400 veces la cantidad invertida. Dos cifras (La pata): Paga 50 veces el valor asignado. Una cifra (La uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador para reclamar el premio?

Si la fortuna se pone de su lado en esta jornada, es indispensable cumplir con el siguiente protocolo legal para realizar el cobro seguro:



Conservación del comprobante: El tiquete físico expedido por la máquina es un título valor al portador. Debe mantenerse intacto, libre de enmendaduras, tachaduras o humedad que impidan su lectura óptica.

El tiquete físico expedido por la máquina es un título valor al portador. Debe mantenerse intacto, libre de enmendaduras, tachaduras o humedad que impidan su lectura óptica. Identificación: El ganador debe presentarse obligatoriamente con su cédula de ciudadanía original.

El ganador debe presentarse obligatoriamente con su cédula de ciudadanía original. Proceso de cobro: Las sumas menores de dinero se redimen de inmediato en cualquier caja de la red de apuestas autorizada donde se validó el chance. Por el contrario, los premios de mayor cuantía (sujetos a las retenciones por ganancias ocasionales que dicta la DIAN) se tramitan directamente en las oficinas administrativas principales de la concesionaria, donde el pago se efectúa bajo estrictas medidas de seguridad mediante cheque o transferencia bancaria.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.