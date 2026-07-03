Resultados Lotería de Medellín, Risaralda y Santander últimos sorteos del viernes 3 de julio de 2026

La jornada de los juegos de azar en Colombia vive una nueva noche de expectativa este viernes 3 de julio de 2026. Como ocurre cada semana, miles de apostadores en todo el país mantienen la atención puesta en los números ganadores de tres de los sorteos más tradicionales del calendario nacional: las loterías de Medellín, Santander y Risaralda.

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Estos sorteos no solo representan la posibilidad de obtener premios millonarios, sino que además cumplen una función clave en la financiación de programas de salud pública en distintas regiones del país, a través de los recursos que transfieren al sector.

Bajo la supervisión de las autoridades competentes, las tres loterías realizan este viernes una nueva jornada de sorteos. A continuación, le compartimos el espacio con los resultados oficiales, que se actualiza una vez termina cada procedimiento de extracción y validación.



Resultados oficiales del viernes 3 de julio de 2026

Lotería de Medellín

Número ganador: 0492

Serie: 420



Lotería de Santander

Número ganador: 3084

Serie: 183

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Lotería de Risaralda

Número ganador:

Serie:

¿Qué premios entregan estas loterías?

Cada una de estas loterías cuenta con un plan de premios propio y con una amplia trayectoria en el país:

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Lotería de Medellín

Es una de las loterías más reconocidas de Colombia y se destaca por ofrecer uno de los premios mayores más altos del mercado. Para este 2026, su premio mayor es de $16.000 millones. El billete completo tiene un valor de $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000 cada una. Además, incluye secos por diferentes montos.

Lotería de Santander

La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de $6.500 millones y un amplio plan de premios secos. El billete completo cuesta $18.000 y cada fracción tiene un valor de $6.000.

Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda juega por un premio mayor de $2.333.333.333 y cuenta con varios premios secos y aproximaciones. El billete completo vale $12.000, dividido en tres fracciones de $4.000.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su billete resulta favorecido, es fundamental conservarlo en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que es el único soporte válido para reclamar el dinero.

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Por lo general:

Los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta o distribuidores autorizados.

Los premios de mayor cuantía deben reclamarse directamente ante la lotería correspondiente, en sus sedes administrativas, presentando el billete original, el documento de identidad y los requisitos exigidos por cada entidad.

Además, los premios están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la ley colombiana, entre ellas el impuesto por ganancias ocasionales cuando aplique. Los ganadores cuentan con un plazo de un año para reclamar el premio desde la fecha del sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.