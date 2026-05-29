Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda hoy 29 de mayo de 2026: ganadores del sorteo

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda son tres de los sorteos tradicionales más seguidos por los colombianos. Mientras los jugadores esperan los resultados de este viernes 29 de mayo de 2026.
A continuación, consulte los resultados, las series favorecidas y los principales premios entregados por cada lotería.
Lotería de Medellín: resultados del último sorteo
- Número ganador: por definir
- Serie: por definir
La Lotería de Medellín ofrece uno de los premios mayores más altos del país y un amplio plan de secos y aproximaciones.
Plan de premios de la Lotería de Medellín
- Premio Mayor: $16.000 millones.
- 2 Super Secos de $1.000 millones cada uno.
- 2 Secos de $700 millones.
- 2 Secos de $500 millones.
- 6 Secos de $100 millones.
- 7 Secos de $50 millones.
- 10 Secos de $20 millones.
- 15 Secos de $10 millones.
- Premios por aproximaciones al número ganador.
El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos y está dividido en tres fracciones de $7.000 pesos cada una.
Lotería de Santander: resultados del último sorteo
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- Número ganador: por definir
- Serie: por definir
La Lotería de Santander también entregó millonarios premios entre sus apostadores.
Plan de premios de la Lotería de Santander
- Premio mayor: $6.500 millones.
- 1 premio seco de $700 millones.
- 2 premios secos de $500 millones.
- 3 premios secos de $300 millones.
- 4 premios secos de $200 millones.
- 7 premios secos de $100 millones.
- 20 premios secos de $50 millones.
- 10 premios secos de $20 millones.
- 15 premios secos de $10 millones.
El billete completo cuesta $18.000 pesos y se divide en tres fracciones de $6.000 pesos.
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¿Cómo reclamar premios de la Lotería de Santander?
- Los premios inferiores a $3 millones pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero.
- Los premios superiores a $3 millones deben reclamarse en oficinas autorizadas presentando el billete original y un documento de identidad válido.
Los premios están sujetos a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana.
Lotería de Risaralda: resultados del último sorteo
- Número ganador: por definir
- Serie: por definir
La Lotería de Risaralda entregó su tradicional premio mayor y varios premios secos en diferentes categorías.
Principales premios de la Lotería de Risaralda
- “El Gordo de la Risaralda”: $300 millones.
- “Ángel de la Suerte”: $200 millones.
- “Mula Millonaria”: $150 millones.
- “Milagro Millonario”: $80 millones.
Otros premios secos
- 3 premios “Guaca de Oro” de $60 millones cada uno.
- 5 premios “Cofre de Diamantes” de $50 millones cada uno.
- 3 premios “Trébol de la Fortuna” de $40 millones cada uno.
- 5 premios “De Perla” de $35 millones cada uno.
- 11 premios “Cosecha Millonaria” de $30 millones cada uno.
Además, la lotería incluye el premio especial “Escalera Millonaria”, que entrega cerca de $60 millones.
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Recomendaciones para reclamar premios
Las autoridades y operadores recomiendan conservar el billete en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras o deterioros que puedan dificultar su validación.
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Asimismo, se aconseja verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y realizar los trámites de cobro dentro de los plazos establecidos por cada lotería.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.