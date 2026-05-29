Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda hoy 29 de mayo de 2026: ganadores del sorteo

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda son tres de los sorteos tradicionales más seguidos por los colombianos. Mientras los jugadores esperan los resultados de este viernes 29 de mayo de 2026.

A continuación, consulte los resultados, las series favorecidas y los principales premios entregados por cada lotería.

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Lotería de Medellín: resultados del último sorteo

Número ganador: por definir

Serie: por definir

La Lotería de Medellín ofrece uno de los premios mayores más altos del país y un amplio plan de secos y aproximaciones.



Plan de premios de la Lotería de Medellín

Premio Mayor: $16.000 millones.

2 Super Secos de $1.000 millones cada uno.

2 Secos de $700 millones.

2 Secos de $500 millones.

6 Secos de $100 millones.

7 Secos de $50 millones.

10 Secos de $20 millones.

15 Secos de $10 millones.

Premios por aproximaciones al número ganador.

El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos y está dividido en tres fracciones de $7.000 pesos cada una.



Lotería de Santander: resultados del último sorteo

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Número ganador: por definir

Serie: por definir

La Lotería de Santander también entregó millonarios premios entre sus apostadores.

Plan de premios de la Lotería de Santander

Premio mayor: $6.500 millones.

1 premio seco de $700 millones.

2 premios secos de $500 millones.

3 premios secos de $300 millones.

4 premios secos de $200 millones.

7 premios secos de $100 millones.

20 premios secos de $50 millones.

10 premios secos de $20 millones.

15 premios secos de $10 millones.

El billete completo cuesta $18.000 pesos y se divide en tres fracciones de $6.000 pesos.

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¿Cómo reclamar premios de la Lotería de Santander?

Los premios inferiores a $3 millones pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero.

Los premios superiores a $3 millones deben reclamarse en oficinas autorizadas presentando el billete original y un documento de identidad válido.

Los premios están sujetos a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana.

Lotería de Risaralda: resultados del último sorteo

Número ganador: por definir

Serie: por definir

La Lotería de Risaralda entregó su tradicional premio mayor y varios premios secos en diferentes categorías.

Principales premios de la Lotería de Risaralda

“El Gordo de la Risaralda”: $300 millones.

“Ángel de la Suerte”: $200 millones.

“Mula Millonaria”: $150 millones.

“Milagro Millonario”: $80 millones.

Otros premios secos

3 premios “Guaca de Oro” de $60 millones cada uno.

5 premios “Cofre de Diamantes” de $50 millones cada uno.

3 premios “Trébol de la Fortuna” de $40 millones cada uno.

5 premios “De Perla” de $35 millones cada uno.

11 premios “Cosecha Millonaria” de $30 millones cada uno.

Además, la lotería incluye el premio especial “Escalera Millonaria”, que entrega cerca de $60 millones.

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Recomendaciones para reclamar premios

Las autoridades y operadores recomiendan conservar el billete en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras o deterioros que puedan dificultar su validación.

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Asimismo, se aconseja verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y realizar los trámites de cobro dentro de los plazos establecidos por cada lotería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.