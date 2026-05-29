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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda hoy 29 de mayo de 2026: ganadores del sorteo

Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda hoy 29 de mayo de 2026: ganadores del sorteo

Conozca los resultados EN VIVO de los tres sorteos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de may, 2026
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Lotería de Santander 29 mayo 2026: resultados, números ganadores de hoy
Lotería de Santander 29 mayo 2026: resultados, números ganadores de hoy -
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Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda son tres de los sorteos tradicionales más seguidos por los colombianos. Mientras los jugadores esperan los resultados de este viernes 29 de mayo de 2026.
A continuación, consulte los resultados, las series favorecidas y los principales premios entregados por cada lotería.

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Lotería de Medellín: resultados del último sorteo

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Resultados Lotería de Risaralda del viernes 29 de mayo de 2026: vea aquí los números ganadores

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

La Lotería de Medellín ofrece uno de los premios mayores más altos del país y un amplio plan de secos y aproximaciones.

Plan de premios de la Lotería de Medellín

  • Premio Mayor: $16.000 millones.
  • 2 Super Secos de $1.000 millones cada uno.
  • 2 Secos de $700 millones.
  • 2 Secos de $500 millones.
  • 6 Secos de $100 millones.
  • 7 Secos de $50 millones.
  • 10 Secos de $20 millones.
  • 15 Secos de $10 millones.
  • Premios por aproximaciones al número ganador.

El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos y está dividido en tres fracciones de $7.000 pesos cada una.

Lotería de Santander: resultados del último sorteo

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  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

La Lotería de Santander también entregó millonarios premios entre sus apostadores.

Plan de premios de la Lotería de Santander

  • Premio mayor: $6.500 millones.
  • 1 premio seco de $700 millones.
  • 2 premios secos de $500 millones.
  • 3 premios secos de $300 millones.
  • 4 premios secos de $200 millones.
  • 7 premios secos de $100 millones.
  • 20 premios secos de $50 millones.
  • 10 premios secos de $20 millones.
  • 15 premios secos de $10 millones.

El billete completo cuesta $18.000 pesos y se divide en tres fracciones de $6.000 pesos.

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¿Cómo reclamar premios de la Lotería de Santander?

  • Los premios inferiores a $3 millones pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero.
  • Los premios superiores a $3 millones deben reclamarse en oficinas autorizadas presentando el billete original y un documento de identidad válido.

Los premios están sujetos a los descuentos e impuestos establecidos por la legislación colombiana.

Lotería de Risaralda: resultados del último sorteo

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

La Lotería de Risaralda entregó su tradicional premio mayor y varios premios secos en diferentes categorías.

Principales premios de la Lotería de Risaralda

  • “El Gordo de la Risaralda”: $300 millones.
  • “Ángel de la Suerte”: $200 millones.
  • “Mula Millonaria”: $150 millones.
  • “Milagro Millonario”: $80 millones.

Otros premios secos

  • 3 premios “Guaca de Oro” de $60 millones cada uno.
  • 5 premios “Cofre de Diamantes” de $50 millones cada uno.
  • 3 premios “Trébol de la Fortuna” de $40 millones cada uno.
  • 5 premios “De Perla” de $35 millones cada uno.
  • 11 premios “Cosecha Millonaria” de $30 millones cada uno.

Además, la lotería incluye el premio especial “Escalera Millonaria”, que entrega cerca de $60 millones.

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Recomendaciones para reclamar premios

Las autoridades y operadores recomiendan conservar el billete en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras o deterioros que puedan dificultar su validación.

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Asimismo, se aconseja verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y realizar los trámites de cobro dentro de los plazos establecidos por cada lotería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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