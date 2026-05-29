Resultados Super Astro Luna hoy 29 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de apostadores en Colombia siguen atentos a los resultados de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país por combinar una cifra de cuatro números con uno de los 12 signos zodiacales.

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Resultado Super Astro Luna del viernes 29 de mayo de 2026

Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir

Los resultados oficiales se publican minutos después de finalizar la transmisión del sorteo y pueden consultarse a través de los operadores autorizados.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar en este juego, los apostadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta.

También es posible jugar un mismo número con varios signos zodiacales para aumentar las probabilidades de acertar.

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Valor de las apuestas

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por formulario, antes de IVA.

Horarios del sorteo

Super Astro Luna se realiza en los siguientes horarios:

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Lunes a viernes: 10:50 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión oficial se emite por Canal 1 y los resultados también pueden verificarse en plataformas autorizadas.

Plan de premios

El valor del premio depende de la coincidencia entre el número y el signo zodiacal seleccionado:

4 cifras y signo acertado: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras y signo acertado: paga 1.000 veces la apuesta.

2 cifras y signo acertado: paga 100 veces el valor apostado.

¿Qué hacer si gana?

Para reclamar un premio es indispensable:

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Presentar el tiquete original en buen estado.

Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.

Presentar un documento de identidad válido.

Premios menores

Los premios inferiores a 48 UVT pueden cobrarse en puntos autorizados por los operadores.

Premios mayores

Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador deberá presentar:

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Formulario SIPLAFT diligenciado.

Certificación bancaria vigente.

Copia del documento de identidad.

Además, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana.

Un juego que aporta a la salud pública

Super Astro opera bajo la supervisión de Coljuegos y una parte de los recursos generados por las apuestas se destina al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia.

De esta manera, además de representar una alternativa de entretenimiento para miles de jugadores, el juego contribuye al sostenimiento de programas y servicios médicos en distintas regiones del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.