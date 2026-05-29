Avianca alerta por estafas: falsos cobros por combustible en tiquetes aéreos

La aerolínea Avianca emitió una alerta pública tras detectar una nueva modalidad de estafa que afecta a pasajeros con tiquetes ya emitidos. Según informó la compañía, personas ajenas están contactando a usuarios para exigir pagos adicionales bajo el argumento de supuestos sobrecostos por combustible, una práctica que la empresa calificó como fraudulenta.



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Avianca alerta sobre estafas con falsos cobros de combustible

El pronunciamiento se conoció este 29 de mayo, luego de que la aerolínea identificara varios casos en los que los viajeros recibieron llamadas o mensajes en los que se les solicitaba dinero para mantener vigentes sus reservas. La compañía advirtió que estos cobros no hacen parte de sus procesos oficiales y que ningún cliente debe realizar pagos bajo ese concepto.

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Avianca fue enfática en señalar que no realiza cobros adicionales sobre tiquetes ya emitidos, excepto en los casos en los que el mismo pasajero solicite cambios en su itinerario, los cuales se rigen por las condiciones de la tarifa adquirida. En ese sentido, indicó que cualquier comunicación en la que se exijan pagos por combustible corresponde a un intento de estafa. De acuerdo con la información entregada por la aerolínea, los estafadores utilizan argumentos técnicos para dar apariencia de legitimidad a las solicitudes de dinero. Bajo esta modalidad, los delincuentes aseguran que existen ajustes en las condiciones del mercado que obligan a los pasajeros a asumir cargos adicionales, lo cual no es cierto dentro de los procedimientos de la empresa.

La compañía explicó que este tipo de engaño se suma a otras prácticas detectadas en el mercado, como la venta de tiquetes a través de canales no autorizados, el uso de intermediarios informales o la difusión de promociones falsas en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Estas estrategias buscan aprovechar la demanda de viajes para obtener dinero de forma irregular. Frente a la situación, Avianca informó que ya se encuentra recopilando información para adelantar acciones legales contra los responsables. Al mismo tiempo, hizo un llamado a los usuarios para que reporten cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales de la aerolínea o ante las autoridades.



Entre las recomendaciones entregadas por la empresa, se destaca la importancia de verificar cualquier información directamente en los canales oficiales, como la página web, la aplicación móvil o agencias de viajes autorizadas. Asimismo, reiteró que nunca solicitará transferencias de dinero a cuentas bancarias de personas naturales para validar o modificar un tiquete. La aerolínea insistió en que los usuarios deben desconfiar de solicitudes inesperadas de pago y evitar compartir datos personales o financieros con terceros no verificados. En casos recientes de fraude en el sector, los estafadores han utilizado mensajes por redes sociales o llamadas telefónicas para suplantar la identidad de empresas y generar presión sobre los viajeros.



"Solo compre sus tiquetes aéreos en páginas oficiales o en cualquier agencia de viajes que todos conocemos. Desconfíe de promociones demasiado buenas. Si ven precios demasiado bajos, generalmente detrás de eso hay un fraude. Revise la dirección, la URL de los links en los que usted oprime. Así es como muchas veces los criminales engañan a la gente en donde ponen una página que parece real, pero cuando uno revisa la dirección o la URL es simplemente falsa. Y, siempre, evite compartir sus datos personales con personas directamente", recalcó Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL