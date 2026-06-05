Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda hoy, viernes 5 de junio de 2026

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda continúan siendo tres de los sorteos tradicionales más seguidos por los colombianos. Cada viernes, miles de jugadores esperan conocer los números favorecidos y las series ganadoras para verificar si obtuvieron alguno de los premios entregados por estas reconocidas loterías.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Estos son los resultados de los sorteos que jugaron este viernes 5 de junio de 2026.

Lotería de Medellín: resultados del último sorteo

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

por definir

La Lotería de Medellín ofrece uno de los premios mayores más altos del país y un amplio plan de premios complementarios para los apostadores.



Plan de premios de la Lotería de Medellín

Premio Mayor: $16.000 millones.

2 Super Secos de $1.000 millones cada uno.

2 Secos de $700 millones.

2 Secos de $500 millones.

6 Secos de $100 millones.

7 Secos de $50 millones.

10 Secos de $20 millones.

15 Secos de $10 millones.

Premios por aproximaciones al número ganador.

El billete completo tiene un valor de $21.000 pesos y está dividido en tres fracciones de $7.000 pesos cada una.



Lotería de Santander: resultados del último sorteo

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La Lotería de Santander entregó nuevamente millonarios premios a sus apostadores en diferentes categorías.

Publicidad

Plan de premios de la Lotería de Santander

Premio mayor: $6.500 millones.

1 premio seco de $700 millones.

2 premios secos de $500 millones.

3 premios secos de $300 millones.

4 premios secos de $200 millones.

7 premios secos de $100 millones.

20 premios secos de $50 millones.

10 premios secos de $20 millones.

15 premios secos de $10 millones.

El billete completo cuesta $18.000 pesos y se divide en tres fracciones de $6.000 pesos.

¿Cómo reclamar premios de la Lotería de Santander?

Los premios inferiores a $3 millones pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero.

Los premios superiores a $3 millones deben reclamarse en oficinas autorizadas presentando el billete original y un documento de identidad válido.

Los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana.

Publicidad

Lotería de Risaralda: resultados del último sorteo

Número ganador: por confirmar

por confirmar Serie: por confirmar

La Lotería de Risaralda ofrece un amplio portafolio de premios adicionales que complementan su tradicional premio mayor.

Principales premios de la Lotería de Risaralda

“El Gordo de la Risaralda”: $300 millones.

“Ángel de la Suerte”: $200 millones.

“Mula Millonaria”: $150 millones.

“Milagro Millonario”: $80 millones.

Otros premios secos

3 premios “Guaca de Oro” de $60 millones cada uno.

5 premios “Cofre de Diamantes” de $50 millones cada uno.

3 premios “Trébol de la Fortuna” de $40 millones cada uno.

5 premios “De Perla” de $35 millones cada uno.

11 premios “Cosecha Millonaria” de $30 millones cada uno.

Además, la lotería incluye el premio especial “Escalera Millonaria”, que entrega cerca de $60 millones.

Recomendaciones para reclamar premios

Las autoridades y operadores recomiendan conservar el billete en perfecto estado, sin tachones, enmendaduras o deterioros que puedan dificultar su validación.

Asimismo, se aconseja verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y realizar los trámites de cobro dentro de los plazos establecidos por cada lotería.

Publicidad

Recuerde que los premios están sujetos a las condiciones y retenciones contempladas en la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.