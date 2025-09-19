Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premio último sorteo viernes 19 de septiembre

Este viernes, 19 de septiembre de 2025, fue una jornada de alta expectativa para los apostadores colombianos, quienes participaron en los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Lotería de Medellín, Lotería de Santander y Lotería de Risaralda. Cada una de estas entidades ofrece atractivos planes de premios.



Lotería de Medellín: resultados y detalles del sorteo 4801

En su sorteo número 4801, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones de pesos. Además del premio principal, se distribuyeron premios secos y aproximaciones, que en conjunto sumaron más de $24.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:



Números ganadores: 5321

Serie: 103

Plan de premios en la Lotería de Medellín

Desde el sorteo 4775, la Lotería de Medellín implementó un plan de premios distribuido de la siguiente manera:



Premio Mayor: $16.000 millones

2 Super Secos: $1.000 millones cada uno

2 Secos: $700 millones cada uno

2 Secos: $500 millones cada uno

6 Secos: $100 millones cada uno

7 Secos: $50 millones cada uno

10 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos colombianos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:



Puntos físicos autorizados

Agencias distribuidoras

Plataformas digitales como Lottired.net

Cómo reclamar los premios

Los premios se reclaman de la siguiente manera:



Premios hasta $5 millones: pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12).

pueden cobrarse en puntos autorizados o directamente en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 No. 49-12). Premios superiores a $5 millones: requieren contacto con la línea de atención 018000941160 y presentación de:

Billete original (físico o electrónico) Cédula de ciudadanía o pasaporte Certificación bancaria para transferencia

El pago se realiza exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.



Lotería de Santander: resultados y características del sorteo 5036

La Lotería de Santander celebró su sorteo número 5036, en el cual se otorgó un Premio Mayor de $6.000 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:



Números ganadores: 5689

Serie: 171

Plan de premios en la Lotería de Santander

El plan de premios de la Lotería de Santander, vigente desde el sorteo 5031, contempla:



Premio Mayor: $6.000 millones

1 Seco: $500 millones

3 Secos: $300 millones

4 Secos: $200 millones

7 Secos: $100 millones

10 Secos: $50 millones

15 Secos: $20 millones

17 Secos: $10 millones

20 Secos: $5 millones

Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales con el número mayor

El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos, dividido en tres fracciones de $6.000 pesos cada una. Los billetes pueden comprarse en:



Puntos físicos autorizados

Máquinas de venta de chance (LotiColombia)

Sitios web como loticolombia.com

Puntos PagaTodo del grupo GELSA

Cómo reclamar los premios

El procedimiento para reclamar premios es el siguiente:



Premios menores a $3 millones: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o con el lotero.

Premios superiores a $3 millones: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando:

Billete original en buen estado Documento de identidad válido

De otro lado, los premios están sujetos a las siguientes deducciones:



17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander

20% de retención en la fuente (DIAN), aplicable a premios superiores a 48 UVT ($2.390.352)

Lotería de Risaralda: resultados y estructura del sorteo 2917

La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2917, en el cual se entregó un Premio Mayor de $2.333.333.333 pesos. Estos son los números ganadores del sorteo de este viernes:



Números ganadores: 5834

Serie: 130

Plan de premios de la Lotería de Risaralda

El plan de premios de la Lotería de Risaralda, vigente desde el sorteo 2870, incluye:



Premio Mayor: $2.333 millones

Seco El Gordo de la Risaralda: $300 millones

Seco Ángel de la Suerte: $200 millones

Seco Mula Millonaria: $150 millones

Seco Milagro Millonario: $80 millones

Secos Guaca de Oro: $60 millones

Secos Cofre de Diamantes: $50 millones

Secos Trébol de la Fortuna: $40 millones

Secos de Perla: $35 millones

Secos Cosecha Millonaria: $30 millones

Aproximaciones: múltiples premios por coincidencias parciales

El billete completo tiene un valor de $12.000 pesos, dividido en tres fracciones de $4.000 pesos cada una. Los billetes pueden adquirirse en:



Puntos de venta autorizados

Con loteros de confianza

Eventos promocionales organizados por la Gobernación de Risaralda

Cómo reclamar los premios

Los premios se reclaman en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 #7-53, Pereira. Es necesario presentar:



Billete original en buen estado

Documento de identidad válido

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL