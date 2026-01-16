Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 16 de enero de 2026

Este viernes 16 de enero de 2026 se vive una nueva jornada de expectativa para los jugadores en Colombia, con los sorteos de la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda. Estas tres entidades, reconocidas por su trayectoria y por los recursos que destinan al sector salud, ponen en juego millonarios premios mayores y múltiples incentivos adicionales.



Números ganadores de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín realiza este viernes un nuevo sorteo semanal, en el que el premio mayor asciende a $16.000 millones. Además del acumulado principal, el plan de premios incluye secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar.

Resultados Lotería de Medellín:



Números ganadores: por definir

Serie: por definir

Plan de premios de la Lotería de Medellín



Premio Mayor: $16.000 millones

2 Super Secos: $1.000 millones cada uno

2 Secos: $700 millones cada uno

2 Secos: $500 millones cada uno

6 Secos: $100 millones cada uno

7 Secos: $50 millones cada uno

10 Secos: $20 millones cada uno

15 Secos: $10 millones cada uno

Aproximaciones por coincidencias parciales

El billete completo tiene un valor de $18.000, dividido en tres fracciones de $6.000. Los billetes están disponibles en puntos físicos autorizados, agencias distribuidoras y plataformas digitales.

¿Cómo reclamar premios?



Premios hasta $5 millones: se reclaman en puntos autorizados o en la sede de la Lotería de Medellín.

Premios superiores a $5 millones: requieren validación directa con la entidad y se pagan mediante transferencia bancaria.

Números ganadores de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander celebra hoy su sorteo semanal con un premio mayor de $6.500 millones, uno de los más atractivos del país. El evento se transmite en vivo a través de sus canales oficiales.



Resultados Lotería de Santander:



Números ganadores: por definir

Serie: por definir

Plan de premios



Premio Mayor: $6.500 millones

Secos desde $700 millones hasta $10 millones

Premios por aproximaciones, mayor invertido y combinaciones parciales

El billete completo cuesta $18.000, con fracciones de $6.000, y puede adquirirse en puntos físicos autorizados y plataformas digitales.



¿Cómo reclamar premios?



Premios menores a $3 millones : se cobran en puntos autorizados.

: se cobran en puntos autorizados. Premios mayores: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original y documento de identidad. Los premios están sujetos a las deducciones legales vigentes.

Números ganadores de la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda realiza este viernes un nuevo sorteo con un premio mayor de $2.333 millones, además de una amplia estructura de secos y aproximaciones.

Resultados Lotería de Risaralda:



Números ganadores: por definir

Serie: por definir

Plan de premios



Premio Mayor: $2.333 millones

Secos especiales entre $300 millones y $30 millones

Premios por aproximaciones y planes promocionales adicionales

El billete completo tiene un valor de $12.000, dividido en tres fracciones de $4.000.

¿Cómo reclamar premios?

Los premios deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, en Pereira, presentando el billete original y el documento de identidad. El trámite debe realizarse dentro del plazo legal establecido para evitar la caducidad del premio.

Las tres loterías continúan consolidándose como pilares del juego legal en Colombia, no solo por los millonarios premios que entregan cada semana, sino también por su aporte constante al financiamiento del sistema de salud en las regiones donde operan.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

