En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
YEISON JIMÉNEZ
GROENLANDIA
DÍA SIN CARRO
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 16 de enero de 2026

Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo viernes 16 de enero de 2026

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda realizan este viernes 16 de enero de 2026 sus sorteos semanales a las 11:00 de la noche.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 16 de enero
Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda
Archivo

Este viernes 16 de enero de 2026 se vive una nueva jornada de expectativa para los jugadores en Colombia, con los sorteos de la Lotería de Medellín, la Lotería de Santander y la Lotería de Risaralda. Estas tres entidades, reconocidas por su trayectoria y por los recursos que destinan al sector salud, ponen en juego millonarios premios mayores y múltiples incentivos adicionales.

Números ganadores de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín realiza este viernes un nuevo sorteo semanal, en el que el premio mayor asciende a $16.000 millones. Además del acumulado principal, el plan de premios incluye secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Resultados Lotería de Medellín:

  • Números ganadores: por definir
  • Serie: por definir

Plan de premios de la Lotería de Medellín

  • Premio Mayor: $16.000 millones
  • 2 Super Secos: $1.000 millones cada uno
  • 2 Secos: $700 millones cada uno
  • 2 Secos: $500 millones cada uno
  • 6 Secos: $100 millones cada uno
  • 7 Secos: $50 millones cada uno
  • 10 Secos: $20 millones cada uno
  • 15 Secos: $10 millones cada uno
  • Aproximaciones por coincidencias parciales

El billete completo tiene un valor de $18.000, dividido en tres fracciones de $6.000. Los billetes están disponibles en puntos físicos autorizados, agencias distribuidoras y plataformas digitales.

Últimas Noticias

  1. Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 26 de septiembre: números ganadores
    Lotería de Santander/ Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados de la Lotería de Santander hoy 16 de enero de 2026: números ganadores

  2. Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 12 de diciembre: números ganadores
    Resultados Lotería del Risaralda -
    Archivo
    ECONOMÍA

    Resultados de la Lotería de Risaralda hoy viernes 16 de enero de 2026: números ganadores

¿Cómo reclamar premios?

  • Premios hasta $5 millones: se reclaman en puntos autorizados o en la sede de la Lotería de Medellín.
  • Premios superiores a $5 millones: requieren validación directa con la entidad y se pagan mediante transferencia bancaria.

Números ganadores de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander celebra hoy su sorteo semanal con un premio mayor de $6.500 millones, uno de los más atractivos del país. El evento se transmite en vivo a través de sus canales oficiales.

Resultados Lotería de Santander:

  • Números ganadores: por definir
  • Serie: por definir

Plan de premios

  • Premio Mayor: $6.500 millones
  • Secos desde $700 millones hasta $10 millones
  • Premios por aproximaciones, mayor invertido y combinaciones parciales

El billete completo cuesta $18.000, con fracciones de $6.000, y puede adquirirse en puntos físicos autorizados y plataformas digitales.

¿Cómo reclamar premios?

  • Premios menores a $3 millones: se cobran en puntos autorizados.
  • Premios mayores: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original y documento de identidad. Los premios están sujetos a las deducciones legales vigentes.

Números ganadores de la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda realiza este viernes un nuevo sorteo con un premio mayor de $2.333 millones, además de una amplia estructura de secos y aproximaciones.

Publicidad

Resultados Lotería de Risaralda:

  • Números ganadores: por definir
  • Serie: por definir

Plan de premios

  • Premio Mayor: $2.333 millones
  • Secos especiales entre $300 millones y $30 millones
  • Premios por aproximaciones y planes promocionales adicionales

El billete completo tiene un valor de $12.000, dividido en tres fracciones de $4.000.

¿Cómo reclamar premios?

Publicidad

Los premios deben reclamarse en la sede oficial de la Lotería de Risaralda, en Pereira, presentando el billete original y el documento de identidad. El trámite debe realizarse dentro del plazo legal establecido para evitar la caducidad del premio.

Las tres loterías continúan consolidándose como pilares del juego legal en Colombia, no solo por los millonarios premios que entregan cada semana, sino también por su aporte constante al financiamiento del sistema de salud en las regiones donde operan.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería Santander

Lotería del Risaralda

Lotería de Medellín

Loterías

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad