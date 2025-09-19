Resultados Lotería de Risaralda del viernes 19 de septiembre de 2025: vea aquí los números ganadores

Publicidad
La Lotería de Risaralda, una de las más emblemáticas del Eje Cafetero, tuvo este 19 de septiembre su sorteo número 2917. Este evento, transmitido en vivo por el canal regional Telecafé a las 11:00 p.m., reunió a miles de apostadores que esperan acertar los números de la suerte. En esta edición, se entregan premios por más de $6.000 millones de pesos, incluyendo un atractivo premio mayor de $2.333.333.333.
El billete completo de la Lotería de Risaralda tiene un valor de 12.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción cuesta $4.000 pesos. Esta estructura permite que los jugadores participen según sus posibilidades económicas, aumentando sus oportunidades al adquirir más fracciones.
Estos son los resultados de la Lotería del Risaralda para este viernes:
Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
Además, se otorgan premios por aproximaciones, tanto con serie como sin serie, y otros incentivos como el “Gemelo Millonario” y “Pal Mercado”.
El juego consiste en adquirir un billete numerado que contiene una serie y cuatro cifras. Para ganar el premio mayor, el número completo del billete (las cuatro cifras y la serie) debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Además del premio mayor, existen múltiples premios secundarios conocidos como "secos", así como premios por aproximaciones.
Los sorteos se realizan mediante baloteras neumáticas de última generación, garantizando que todos los números tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. El proceso es supervisado por auditores y testigos, y los resultados se publican en el sitio web oficial de la Lotería de Risaralda, en redes sociales y en medios de comunicación locales.
Es importante verificar que el vendedor esté debidamente identificado como distribuidor autorizado y conservar el billete en buen estado, ya que billetes dañados o ilegibles no serán válidos para reclamar premios. Los billetes pueden adquirirse en:
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Se pueden reclamar directamente en las agencias distribuidoras autorizadas.
El ganador debe presentar el billete original y una copia de su cédula de ciudadanía.
Deben reclamarse en la sede de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 N° 7-53, Pereira, Risaralda. El proceso incluye:
El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria o cheque, dependiendo del monto. Es fundamental realizar el trámite dentro del plazo establecido para evitar la caducidad del premio.
La Lotería de Risaralda destina una parte importante de sus ingresos a proyectos sociales, especialmente en el área de salud. Esto incluye el financiamiento de hospitales, centros de atención médica y programas comunitarios. En cada sorteo, se transfieren miles de millones de pesos para estas causas, consolidando el papel de la lotería como una herramienta de bienestar social.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL