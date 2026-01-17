Resultados Lotería del Cauca, sábado 17 de enero de 2026: ¿es uno de los ganadores?

La Lotería del Cauca realiza este sábado su sorteo ordinario semanal desde Popayán, en medio de los protocolos habituales de control y supervisión que garantizan la transparencia del proceso. El tradicional juego de azar continúa despertando ilusión entre quienes esperan que la suerte marque su camino con uno de los premios en juego.



La transmisión del sorteo puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, como Facebook Live y YouTube, donde los jugadores pueden conocer en tiempo real los números ganadores.

Además del atractivo del premio mayor, la Lotería del Cauca mantiene una amplia estructura de premios que incrementa las probabilidades de ganar y permite que más apostadores resulten beneficiados cada semana.



Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 17 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial se anuncian los números que definen al ganador del premio mayor y de los premios secundarios. La entidad recuerda que los únicos resultados válidos son los publicados por sus canales autorizados.



Número ganador: 9604

Serie: 293

Premios de la Lotería del Cauca

Para este sorteo, la Lotería del Cauca pone en juego un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de un plan de premios secos y aproximaciones que amplían las opciones de ganar.

Entre los principales premios se destacan:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Esta distribución permite que un mayor número de jugadores obtenga algún tipo de recompensa.



¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

Cada billete está conformado por cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente el número y la serie, mientras que los premios secos y las aproximaciones reconocen aciertos parciales según el plan de premios vigente.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben conservar el billete o fracción en buen estado y verificar que coincida con los resultados oficiales.



Premios mayores: se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo los requisitos legales.

se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo los requisitos legales. Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este sorteo de este sábado 17 de enero de 2026, la Lotería del Cauca reafirma su tradición y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que confían en que la suerte les sonría.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co