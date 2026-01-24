Resultados Lotería del Cauca, sábado 24 de enero de 2026: ¿es uno de los ganadores?

La Lotería del Cauca realiza este sábado 24 de enero de 2026 su sorteo semanal desde Popayán, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor tradición y reconocimiento en el país. Cada sábado, miles de jugadores siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de conocer si la suerte los acompaña con alguno de los premios en juego.



El sorteo se desarrolla bajo los protocolos habituales de control y supervisión, lo que garantiza la transparencia del proceso. La transmisión puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, como Facebook Live y YouTube, donde los apostadores consultan en tiempo real los números ganadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además del atractivo de su premio mayor, la Lotería del Cauca mantiene una amplia estructura de premios que incrementa las probabilidades de ganar y permite que un mayor número de participantes resulte beneficiado en cada sorteo.



Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 24 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial se anuncian los números que definen al ganador del premio mayor y de los premios secundarios. La entidad recuerda que los únicos resultados válidos son los publicados a través de sus canales autorizados. Los números informados son los siguientes:



Número ganador: 8951

8951 Serie: 108

Una vez finalizado el sorteo, se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete o fracción y confirmar que coincida exactamente con los resultados oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Premios de la Lotería del Cauca

Para este sorteo, la Lotería del Cauca pone en juego un premio mayor de $8.000 millones de pesos, además de un completo plan de premios secos y aproximaciones que amplían las opciones de ganar. Entre los principales premios se destacan:

Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Esta distribución permite que un mayor número de jugadores obtenga algún tipo de recompensa y refuerza el atractivo del sorteo semanal.



¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

Cada billete de la Lotería del Cauca está conformado por cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente el número y la serie, mientras que los premios secos y las aproximaciones reconocen aciertos parciales de acuerdo con el plan de premios vigente.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Para reclamar un premio, los ganadores deben conservar el billete o la fracción en buen estado y verificar que coincida con los resultados oficiales.



Premios mayores: se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo los requisitos legales establecidos.

se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo los requisitos legales establecidos. Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este sorteo de hoy, sábado 24 de enero de 2026, la Lotería del Cauca reafirma su tradición y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana confían en que la suerte les sonría.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co