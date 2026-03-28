Resultados Lotería del Cauca último sorteo sábado 28 de marzo: los números ganadores

Este sábado se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca, uno de los juegos de azar con mayor tradición en el suroccidente colombiano. Con un premio mayor de 8.000 millones de pesos, el sorteo ha despertado gran expectativa entre los apostadores que cada semana confían en esta lotería como una oportunidad para mejorar su situación económica.



La Lotería del Cauca, con sede en Popayán, no solo cumple un papel recreativo, sino que también destina parte importante de sus recursos al financiamiento del sistema de salud, lo que la ha posicionado como una de las loterías más queridas y respaldadas del país.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca, sábado 21 de marzo de 2026

Número ganador: Sorteo 11:00 p. m.

Sorteo 11:00 p. m. Serie:

¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega con un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar de forma exacta ambas combinaciones.

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Además del premio principal, el plan de premios incluye diversos premios secos y aproximaciones, lo que amplía las probabilidades de obtener algún reconocimiento económico incluso sin acertar el número completo.



¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería del Cauca?

El billete de la Lotería del Cauca tiene un valor total de 16.000 pesos y está dividido en cuatro fracciones.

Los jugadores pueden adquirir el billete completo o comprar fracciones individuales, lo que permite una participación flexible de acuerdo con el presupuesto de cada apostador.



¿Cuánto es el premio mayor de la Lotería del Cauca?

El premio mayor de la Lotería del Cauca asciende actualmente a 8.000 millones de pesos.



A este monto se suman otros premios relevantes, como secos de 300 millones, 200 millones, 100 millones y 50 millones de pesos, además de decenas de premios de menor cuantía conocidos como “Chance Patojos” y múltiples aproximaciones.



¿Qué días juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo de manera regular todos los sábados, manteniendo una periodicidad semanal que se ha sostenido durante décadas y que forma parte de la tradición lotera en la región y en el país.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

El sorteo de la Lotería del Cauca se lleva a cabo los sábados a las 11:00 de la noche y es transmitido en directo a través del canal regional Telepacífico y plataformas digitales oficiales, lo que permite su seguimiento en tiempo real desde distintas regiones del país.



¿Qué hacer si una persona se gana la Lotería del Cauca?

Quien resulte ganador de la Lotería del Cauca debe conservar el billete en buen estado y verificar su autenticidad. Para premios secos, el cobro puede realizarse a través de un distribuidor autorizado. En el caso del premio mayor, el ganador debe acudir directamente a la oficina comercial de la Lotería del Cauca con el billete, la cédula, el RUT y una certificación bancaria para iniciar el trámite de pago, el cual está sujeto a los impuestos establecidos por la ley colombiana.



¿Qué hacer si una persona se gana una lotería?

De manera general, ganar una lotería implica tomar decisiones responsables. Especialistas recomiendan mantener la discreción, buscar asesoría legal y financiera, cumplir los requisitos tributarios y planificar el uso del dinero a largo plazo para garantizar estabilidad económica y evitar riesgos asociados a una administración inadecuada del premio.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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