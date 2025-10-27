Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 27 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La noche del lunes 27 de octubre de 2025, la Lotería del Tolima celebró una nueva edición de su sorteo tradicional, en el cual se jugó un premio mayor de $3.000 millones de pesos. La transmisión inició a las 10:30 p. m., horario habitual para este evento que, como es costumbre, se realizó en paralelo con otros juegos de azar nacionales como la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha.
La entidad informó que, en total, se entregaron más de $9.600 millones en premios, cifra que incluye los premios secos, bonos especiales y otros estímulos previstos dentro del plan oficial. Dichos montos se distribuyen entre los jugadores que adquieren el billete completo o sus fracciones, ya sea mediante puntos de venta autorizados o a través de los canales digitales habilitados para facilitar la participación desde cualquier parte del país.
El resultado oficial del sorteo de la Lotería del Tolima del lunes 20 de octubre de 2025, fue el (4820) de la serie (123), correspondiente al premio mayor de $3.000 millones. Los resultados fueron verificados por los delegados de control y posteriormente publicados en los canales oficiales de la entidad.
De acuerdo con las normas del sorteo, cuando la fecha programada coincide con un día festivo, la Lotería traslada automáticamente la jornada al martes siguiente, manteniendo el mismo horario de las 10:30 de la noche. Esta disposición hace parte del reglamento oficial adoptado por la empresa para garantizar la continuidad de los sorteos.
La Lotería del Tolima permite a los jugadores adquirir sus billetes de dos formas: presencial o en línea. Para quienes optan por la compra física, los billetes están disponibles en puntos autorizados, incluyendo redes de recaudo como Efecty, Gelsa y Codesa, así como en distribuidores locales ubicados en distintas regiones del país. En la modalidad digital, la adquisición se realiza a través del sitio web oficial de la Lotería del Tolima o mediante plataformas asociadas como LottiColombia y LottiVé. El procedimiento en línea se desarrolla de la siguiente manera:
Esta combinación de modalidades busca facilitar la participación de los jugadores, tanto quienes prefieren el billete tradicional como quienes buscan la comodidad de la opción digital.
Los ganadores de la Lotería del Tolima deben seguir distintos procedimientos según el monto del premio:
La entidad enfatiza la importancia de consultar los resultados únicamente en sus canales oficiales, como el sitio web, redes sociales o transmisiones certificadas, para evitar fraudes o información errónea que pueda circular por medios no autorizados.
Con más de seis décadas de operación continua, la Lotería del Tolima destina una parte significativa de sus recursos al sector salud del departamento, combinando la emoción del juego con la contribución a programas sociales. Cada sorteo semanal reúne a miles de jugadores que, además de buscar los premios, aportan al financiamiento de estas iniciativas.
El próximo sorteo se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, a las 10:30 p. m., manteniendo la tradición de los lunes por la noche. Los interesados ya pueden adquirir sus billetes y fracciones a través de los canales de venta habilitados, tanto físicos como digitales.
Publicidad
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co