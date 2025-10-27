Resultados Lotería del Tolima último sorteo, lunes 27 de octubre de 2025: números ganadores

La noche del lunes 27 de octubre de 2025, la Lotería del Tolima celebró una nueva edición de su sorteo tradicional, en el cual se jugó un premio mayor de $3.000 millones de pesos. La transmisión inició a las 10:30 p. m., horario habitual para este evento que, como es costumbre, se realizó en paralelo con otros juegos de azar nacionales como la Lotería de Cundinamarca, Baloto y Revancha.

La entidad informó que, en total, se entregaron más de $9.600 millones en premios, cifra que incluye los premios secos, bonos especiales y otros estímulos previstos dentro del plan oficial. Dichos montos se distribuyen entre los jugadores que adquieren el billete completo o sus fracciones, ya sea mediante puntos de venta autorizados o a través de los canales digitales habilitados para facilitar la participación desde cualquier parte del país.



Resultados Lotería del Tolima último sorteo, 27 de octubre de 2025

El resultado oficial del sorteo de la Lotería del Tolima del lunes 20 de octubre de 2025, fue el (4820) de la serie (123), correspondiente al premio mayor de $3.000 millones. Los resultados fueron verificados por los delegados de control y posteriormente publicados en los canales oficiales de la entidad.

De acuerdo con las normas del sorteo, cuando la fecha programada coincide con un día festivo, la Lotería traslada automáticamente la jornada al martes siguiente, manteniendo el mismo horario de las 10:30 de la noche. Esta disposición hace parte del reglamento oficial adoptado por la empresa para garantizar la continuidad de los sorteos.



Plan de premios de la Lotería del Tolima

Premio mayor: $3.000.000.000

"El carro de mis sueños": $150.000.000

"La casa de mis sueños": $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima

Última cifra: $28.915

Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036

Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000

Dos primeras y la última cifra: $2.430.000

Número completo en cualquier orden: $10.210.843

Cómo participar en la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima permite a los jugadores adquirir sus billetes de dos formas: presencial o en línea. Para quienes optan por la compra física, los billetes están disponibles en puntos autorizados, incluyendo redes de recaudo como Efecty, Gelsa y Codesa, así como en distribuidores locales ubicados en distintas regiones del país. En la modalidad digital, la adquisición se realiza a través del sitio web oficial de la Lotería del Tolima o mediante plataformas asociadas como LottiColombia y LottiVé. El procedimiento en línea se desarrolla de la siguiente manera:



Registro: Crear una cuenta ingresando los datos personales solicitados, como nombre completo, número de documento, edad y correo electrónico.

Crear una cuenta ingresando los datos personales solicitados, como nombre completo, número de documento, edad y correo electrónico. Selección del juego: Acceder a la opción correspondiente y elegir la Lotería del Tolima.

Acceder a la opción correspondiente y elegir la Lotería del Tolima. Elección de números: Escoger los números deseados de forma manual o permitir que el sistema los asigne automáticamente.

Escoger los números deseados de forma manual o permitir que el sistema los asigne automáticamente. Fracciones: Definir cuántas fracciones del billete se desean comprar.

Definir cuántas fracciones del billete se desean comprar. Pago: Completar la transacción mediante PSE u otros métodos electrónicos disponibles.

Completar la transacción mediante PSE u otros métodos electrónicos disponibles. Comprobante digital: Guardar el comprobante emitido al finalizar la compra, que sirve como respaldo legal en caso de resultar ganador.

Esta combinación de modalidades busca facilitar la participación de los jugadores, tanto quienes prefieren el billete tradicional como quienes buscan la comodidad de la opción digital.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Tolima?

Los ganadores de la Lotería del Tolima deben seguir distintos procedimientos según el monto del premio:



Para los montos inferiores a $5.000.000, el cobro puede realizarse en puntos autorizados, como loterías o establecimientos certificados, presentando el billete físico en buen estado.

el cobro puede realizarse en puntos autorizados, como loterías o establecimientos certificados, presentando el billete físico en buen estado. Si el premio supera los $5.000.000, el reclamo debe efectuarse de manera presencial en la sede principal de la Lotería del Tolima, ubicada en Ibagué, carrera 2 con calle 11. Allí, los ganadores deben presentar su documento de identidad original y el Registro Único Tributario (RUT), requisito indispensable para cumplir con las normativas de la DIAN en transacciones financieras y fiscales.

La entidad enfatiza la importancia de consultar los resultados únicamente en sus canales oficiales, como el sitio web, redes sociales o transmisiones certificadas, para evitar fraudes o información errónea que pueda circular por medios no autorizados.



Con más de seis décadas de operación continua, la Lotería del Tolima destina una parte significativa de sus recursos al sector salud del departamento, combinando la emoción del juego con la contribución a programas sociales. Cada sorteo semanal reúne a miles de jugadores que, además de buscar los premios, aportan al financiamiento de estas iniciativas.



El próximo sorteo se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, a las 10:30 p. m., manteniendo la tradición de los lunes por la noche. Los interesados ya pueden adquirir sus billetes y fracciones a través de los canales de venta habilitados, tanto físicos como digitales.

