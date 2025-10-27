Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 27 de octubre de 2025: números ganadores

La noche del lunes 27 de octubre de 2025 se celebró una nueva edición del sorteo semanal de la Lotería de Cundinamarca, que entregó un premio mayor de $6.000 millones de pesos. El evento comenzó a las 10:25 p. m. y pudo verse en vivo por el Canal Uno, además de transmitirse a través de las plataformas oficiales de Facebook y YouTube de la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta jornada coincidió con otros tradicionales juegos de azar que se realizan los lunes en Colombia, como el sorteo de la Lotería del Tolima y las apuestas de Baloto y Revancha, completando así una variada oferta para los aficionados a la suerte al inicio de la semana.



Resultados EN VIVO Lotería de Cundinamarca, 27 de octubre de 2025

El premio mayor de la noche, valorado en seis mil millones de pesos, correspondió al número (6717) de la serie (078). La entidad recordó que los resultados oficiales siempre deben verificarse a través de los canales institucionales, como el sitio web de la Lotería de Cundinamarca y las plataformas aliadas que publican los listados de ganadores.



Plan de premios Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca distribuye múltiples premios secundarios conocidos como secos. En esta edición, el plan de premios incluyó:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince de 10 millones

Treinta y dos de 6 millones

¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca, gestionada por la Gobernación del departamento, ofrece a sus jugadores dos maneras de participar. Una de ellas es la compra tradicional, mediante los billetes físicos que se pueden adquirir en los puntos de venta autorizados a nivel nacional. La otra opción es la compra digital, disponible a través de su página web oficial y de portales aliados como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired, que facilitan el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

En la modalidad en línea, los interesados deben crear una cuenta en alguna de las plataformas disponibles, seleccionar la Lotería de Cundinamarca, y luego escoger su número favorito o permitir que el sistema lo asigne de manera automática. Posteriormente, el usuario define cuántas fracciones desea adquirir y realiza el pago por PSE u otros métodos electrónicos. Al finalizar la compra, el sistema genera un comprobante digital, el cual confirma la participación en el sorteo y sirve como constancia oficial en caso de obtener un premio.



¿Qué hacer si gana la Lotería de Cundinamarca?

Los ganadores de la Lotería de Cundinamarca, ya sea del premio mayor o de alguno de los premios secos, deben guardar en perfecto estado su billete físico o, si participaron en línea, conservar el comprobante digital emitido al momento de la compra. Una vez confirmados los resultados oficiales, los afortunados deben contactar los canales de atención dispuestos por la entidad para iniciar el proceso de cobro correspondiente.



Cuando el billete ha sido adquirido de manera presencial, el premio puede solicitarse directamente en las oficinas autorizadas, presentando el billete original junto con un documento de identidad válido. En el caso de las compras digitales, el procedimiento se realiza a través de la plataforma donde se efectuó la transacción, siguiendo los pasos establecidos por cada operador, siempre bajo las directrices de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.



Recomendaciones a los jugadores

La organización recuerda que todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales vigentes y que el pago se realiza únicamente al titular legítimo del billete o comprobante. Los sorteos semanales de la Lotería de Cundinamarca se llevan a cabo cada lunes en la noche, una tradición con varias décadas de historia que ha convertido a esta lotería en uno de los juegos de azar más emblemáticos del país. Su propósito central es apoyar la financiación de la salud pública del departamento, una meta que se cumple gracias al compromiso de los ciudadanos que adquieren sus billetes semana tras semana.



Finalmente, la entidad invita a los jugadores a participar con responsabilidad, a comprar únicamente por los canales oficiales y a verificar los resultados a través de las fuentes institucionales. Con su modelo que combina la venta tradicional y la digital, la Lotería de Cundinamarca continúa modernizando su operación sin perder su esencia, acercando la emoción del sorteo a más personas en todo el territorio nacional.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co