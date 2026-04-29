Resultados Lotería del Valle último sorteo del miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores

La suerte vuelve a tocar a la puerta de los colombianos este miércoles 29 de abril. La Lotería del Valle, una de las instituciones más tradicionales del país, realiza su sorteo ordinario número 4846, poniendo en juego una bolsa de premios millonaria que busca transformar la vida de sus apostadores.



Resultados del sorteo

El sorteo oficial se lleva a cabo en la ciudad de Cali. Los resultados se actualizan a partir de las 10:30 p.m., hora en la que inicia la transmisión oficial.



Premio Mayor ($9.000 millones):

Serie:

Seco "La de la Suerte" ($500 millones):

(Nota editorial: Este espacio se actualiza en vivo con el resultado del sorteo a las 10:30 p. m.).



¿Cuándo juega y dónde ver los resultados?

La Lotería del Valle tiene sus raíces en la Ordenanza No. 24 del 22 de abril de 1931, bajo la administración de la Beneficencia del Valle del Cauca. Desde su primer sorteo en junio de ese mismo año, la entidad ha cumplido una doble función: brindar esperanza a los apostadores y, fundamentalmente, generar recursos para el sector salud. Cada billete comprado contribuye directamente a la red hospitalaria pública del departamento.



Día: Todos los miércoles (si es festivo, se traslada habitualmente al jueves).

Todos los miércoles (si es festivo, se traslada habitualmente al jueves). Hora: A partir de las 10:30 p. m.

A partir de las Dónde ver: La transmisión en directo se realiza por el Canal Telepacífico. También se puede seguir a través del Facebook Live oficial de la Lotería del Valle.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar?

El sorteo consiste en acertar cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Actualmente, el sistema de juego ofrece gran flexibilidad:



Fracción individual: Tiene un costo de $6.000 pesos .

Tiene un costo de . Billete completo (3 fracciones): Su valor es de $18.000 pesos. Puede adquirir sus números con los loteros de confianza, en puntos Gane o a través de portales web autorizados como Lottired.

Plan de Premios: ¿Qué tanto se puede ganar?

El plan de premios actual es uno de los más competitivos de Colombia, con más de $15.000 millones en premios secos y aproximaciones:



Premio Mayor: $9.000.000.000.

$9.000.000.000. Secos principales: Un seco de $500 millones, dos de $100 millones y tres de $60 millones.

Un seco de $500 millones, dos de $100 millones y tres de $60 millones. Secos menores: 25 premios de $30 millones cada uno.

25 premios de $30 millones cada uno. Aproximaciones: Se paga por acertar el número mayor en diferente serie, las dos últimas cifras, la última cifra, o el número mayor invertido, entre otras combinaciones.

Pasos para reclamar el premio

Si usted es uno de los afortunados ganadores de hoy, 29 de abril, tome nota de los pasos legales:



Premios menores de $30 millones: Pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados o con el distribuidor donde compró el billete. Premios mayores o superiores a $30 millones: Debe acudir a las oficinas de la Beneficencia del Valle en Cali (Calle 9 # 4-50, Piso 10). Documentación: Presentar el billete original (sin enmendaduras), copia de la cédula y certificación bancaria. Descuentos legales: Recuerde que por ley se aplica la retención por ganancias ocasionales del 20% sobre el valor bruto del premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.