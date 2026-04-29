Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este miércoles 29 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que cada semana concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones de Colombia.

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El sorteo se lleva a cabo en su horario habitual y bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada una de las etapas del proceso. Como es costumbre, la extracción de las balotas se transmite en vivo a través de canales autorizados y plataformas digitales, permitiendo a los jugadores conocer en tiempo real los resultados.



Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 29 de abril de 2026

Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La combinación ganadora está compuesta por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, elementos indispensables para acceder al premio mayor. Este formato mantiene la esencia tradicional de la lotería, que ha logrado consolidarse como una de las más representativas en Colombia.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

El juego consiste en la compra de un billete que incluye un número entre 0000 y 9999 y una serie de tres cifras. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar ambos elementos en el orden exacto anunciado durante el sorteo.

Los billetes se dividen en fracciones, lo que permite a los jugadores participar con diferentes niveles de inversión. En caso de ganar con una fracción, el premio se paga de manera proporcional, de acuerdo con la cantidad adquirida.



Además de la posibilidad de obtener el premio mayor, los participantes pueden acceder a premios por aproximaciones y coincidencias parciales, lo que incrementa las probabilidades de ganar en cada jornada.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales cuenta con un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor de 2.600 millones de pesos. A este se suma una estructura de premios secos que amplía las oportunidades para los jugadores:



Tres premios secos de 200 millones de pesos.

Cinco premios secos de 100 millones de pesos.

Diez premios secos de 80 millones de pesos.

Diez premios secos de 60 millones de pesos.

Diez premios secos de 50 millones de pesos.

Diez premios secos de 40 millones de pesos.

Asimismo, se contemplan premios por aproximaciones, como coincidencias en cifras iniciales o finales, lo que permite que más participantes puedan resultar ganadores.



¿Ganó? Así puede reclamar los premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Además, se debe presentar un documento de identidad en los puntos autorizados o en las oficinas del operador, según el monto obtenido.



Los premios están sujetos a retenciones legales y deben reclamarse dentro de los plazos establecidos. Por ello, se recomienda a los jugadores verificar los resultados a través de canales oficiales y realizar el proceso de cobro oportunamente.

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Con este nuevo sorteo, la Lotería de Manizales reafirma su tradición en el país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que cada semana confían en la suerte como una oportunidad de cambiar su destino.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co