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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy, miércoles 29 de abril: números ganadores

Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto hoy, miércoles 29 de abril: números ganadores

Con premios millonarios en juego, este miércoles 29 de abril se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto en Colombia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto
Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto -
Getty Images

La noche de este miércoles 29 de abril de 2026 concentra la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de algunos de los sorteos más importantes de la semana. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto, junto con su modalidad Revancha, juegan en esta jornada premios millonarios que mantienen viva la expectativa de los participantes.

Los sorteos se desarrollan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia en cada una de las extracciones. Como es habitual, los resultados se conocen pocos minutos después de finalizadas las transmisiones oficiales, a través de televisión, plataformas digitales y canales autorizados.

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Además de su componente de azar, estas loterías cumplen una función social relevante, ya que los recursos recaudados se destinan en gran medida al fortalecimiento del sistema de salud y a programas sociales en distintas regiones del país.

Resultados Lotería de Manizales

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

La Lotería de Manizales se mantiene como una de las más tradicionales del país, con un plan de premios que incluye un atractivo premio mayor y múltiples incentivos adicionales.

Resultados Lotería del Valle

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

El sorteo de la Lotería del Valle es uno de los más seguidos por los jugadores, gracias a su trayectoria y a la expectativa que genera en cada jornada.

Resultados Lotería del Meta

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

La Lotería del Meta continúa consolidándose como una de las más representativas, con premios atractivos y una amplia participación en el país.

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto

  • Números ganadores: por definir
  • Superbalota: por definir

Revancha

  • Números ganadores: por definir
  • Superbalota: por definir

El Baloto y su modalidad Revancha destacan por sus acumulados millonarios, que en cada edición generan gran expectativa entre los apostadores que buscan acertar la combinación completa.

¿Cómo participar y reclamar premios?

Para participar en estos sorteos, los jugadores deben adquirir sus billetes o tiquetes en puntos autorizados o plataformas digitales. En el caso de las loterías tradicionales, cada billete contiene un número y una serie, mientras que en Baloto se selecciona una combinación de cifras junto con una superbalota.

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    Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete o comprobante original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente con los operadores oficiales.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.

Con esta nueva jornada de sorteos, la Lotería de Manizales, la del Valle, la del Meta y el Baloto continúan consolidándose como referentes de los juegos de azar en el país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan que la suerte juegue a su favor.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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