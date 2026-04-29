Resultados Baloto y Revancha del miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores

La atención de miles de colombianos se centra la noche de este miércoles 29 de abril de 2026 en las balotas que podrían cambiar el destino financiero de una familia. Con acumulados que han despertado el interés nacional tras varias jornadas sin ganadores del premio mayor, el sorteo de Baloto y Revancha se consolida como el evento de azar más importante de la semana en el país.



Resultados del Sorteo del miércoles 29 de Abril de 2026

A continuación, los números ganadores una vez finalizado el sorteo oficial:



Baloto:

Súper Balota:

Revancha:

Súper Balota:

¿Cómo se juega al Baloto y Revancha?

Desde su introducción en Colombia en el año 2001, Baloto revolucionó la industria de los juegos de suerte y azar bajo el modelo de sorteo paramutual. A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto permite que el premio mayor crezca sorteo tras sorteo si no hay un ganador, lo que ha permitido entregar cifras históricas como los $117.000 millones de pesos otorgados en 2012.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sistema actual, gestionado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), requiere que el apostador elija 5 números del 1 al 43 y seleccione una "Súper Balota" del 1 al 16. Existen ocho categorías de premios, lo que significa que no es necesario acertar toda la combinación para ganar; se pueden obtener premios menores desde el acierto de la Súper Balota sola.

Para participar en el sorteo de este miércoles, los jugadores tienen hasta las 9:00 p.m. para adquirir sus tiquetes en la red de puntos autorizados (Su Red o SuperGIROS) o a través de la plataforma web oficial.



Baloto: El tiquete tiene un costo de $5.700 (IVA incluido).

El tiquete tiene un costo de (IVA incluido). Baloto + Revancha: Por un valor total de $9.200 (IVA incluido), el jugador participa con los mismos números en un segundo sorteo por un acumulado independiente.

El sorteo se transmite en vivo entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. por el Canal 1, además de estar disponible en las redes sociales de Baloto.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si los números de su tiquete coinciden con los sorteados, el proceso de reclamación varía según la cuantía, tomando como base la Unidad de Valor Tributario (UVT) de 2026, fijada en $52.374:



Premios menores a $9.532.068 (182 UVT): Pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado presentando el tiquete original en buen estado y el documento de identidad original.

Pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado presentando el tiquete original en buen estado y el documento de identidad original. Premios mayores o el Acumulado: El ganador debe contactar a la entidad fiduciaria autorizada en ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga). Se requiere el tiquete original, copia de la cédula y el diligenciamiento de formularios tributarios.

Es fundamental recordar que, por ley, a todos los premios mayores se les aplica una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de un año (365 días) calendario.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.