Resultados Super Astro Luna último sorteo del miércoles 29 de abril de 2026: números ganadores

El azar y la astrología se dan la mano una vez más este miércoles 29 de abril de 2026 para el esperado sorteo del Super Astro Luna. Considerado uno de los juegos más queridos por los colombianos debido a su mecánica única que combina números y signos zodiacales, esta noche miles de personas aguardan con su tiquete en mano la posibilidad de cerrar el mes con una noticia que transforme sus finanzas.



Resultado Super Astro Luna: Miércoles 29 de abril de 2026

En este espacio se consignará la combinación ganadora y el signo correspondiente tan pronto como el sorteo oficial finalice y las balotas dicten la suerte de la jornada:



Número Ganador:

Signo Zodiacal:

¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

La flexibilidad es una de las mayores ventajas del Super Astro Luna. A diferencia de las loterías de billete cerrado, aquí el apostador es quien define su jugada.



La mecánica: El jugador elige una cifra de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y la asocia a uno de los 12 signos del zodiaco . También existe la opción de jugar el número con "todos los signos", lo que aumenta el costo de la apuesta pero multiplica las probabilidades de ganar.

El jugador elige una cifra de (del 0000 al 9999) y la asocia a uno de los . También existe la opción de jugar el número con "todos los signos", lo que aumenta el costo de la apuesta pero multiplica las probabilidades de ganar. Valor de la apuesta: Es un juego inclusivo, permitiendo apuestas desde un mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por tiquete. Este valor no incluye el IVA del 19%, el cual se suma al momento de la transacción en el punto de venta.

Para quienes desean seguir la emoción en tiempo real, el sorteo del Super Astro Luna se realiza de lunes a viernes a las 10:40 p. m. Los sábados el horario se corre ligeramente a las 10:42 p. m., mientras que los domingos y festivos la cita es a las 8:30 p. m.

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La transmisión en directo se puede sintonizar a través del Canal 1. De igual forma, los resultados son publicados casi de inmediato en las plataformas digitales de los operadores autorizados como SuRed y SuperGIROS, además del sitio web oficial de Super Astro.



Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar?

El atractivo de este sorteo radica en su capacidad de multiplicar la inversión inicial de forma exponencial, siempre que los aciertos ocurran en estricto orden de izquierda a derecha:



4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Si la suerte le sonríe este miércoles, debe seguir un protocolo riguroso para asegurar el cobro de su premio:



Documentación: Debe presentar el tiquete original sin enmendaduras y su documento de identidad.

Debe presentar el tiquete original sin enmendaduras y su documento de identidad. Premios menores: Si el monto es inferior a 48 UVT (aprox. $2.259.000 COP), puede cobrarlo directamente en los puntos de venta autorizados.

Si el monto es inferior a (aprox. $2.259.000 COP), puede cobrarlo directamente en los puntos de venta autorizados. Premios mayores: Si el valor supera los topes legales (especialmente los 182 UVT o aprox. $8.500.000 COP), se requiere una certificación bancaria y el trámite se realiza mediante transferencia.

Si el valor supera los topes legales (especialmente los o aprox. $8.500.000 COP), se requiere una certificación bancaria y el trámite se realiza mediante transferencia. Impuestos: Recuerde que todo premio superior a los topes de ley está sujeto a una retención del 20% por ganancia ocasional.

Operado por Corredor Empresarial S.A. y bajo la estricta vigilancia de Coljuegos, el Super Astro nació hace más de una década como un "juego novedoso". Su creación respondió a la necesidad de ofrecer una alternativa al chance tradicional, integrando el componente astrológico. Además de generar nuevos millonarios, el juego tiene una misión social: un porcentaje significativo de sus ventas se destina mensualmente a financiar el sistema de salud pública en Colombia, contribuyendo al bienestar de millones de ciudadanos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.