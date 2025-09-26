Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 26 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El sorteo del chance Sinuano se realiza de lunes y sábado, con posibilidad de llevarse a cabo también los domingos. El viernes 26 de septiembre de 2025 se celebró la edición número 13.083 del Sinuano Día. El resultado se conoce poco después de las 2:30 p. m., hora en la que habitualmente se desarrolla este evento, seguido por apostadores en distintas regiones del país.
El Sinuano Día es un juego de azar basado en la selección aleatoria de un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. A este número se le añade una cifra adicional, conocida como “la quinta”, la cual forma parte del resultado oficial en determinadas modalidades de apuesta.
Durante los días festivos se realiza una versión denominada Sinuano Festivo, que se lleva a cabo en un horario distinto y bajo condiciones definidas que lo diferencian del sorteo regular. Esta variante permite mantener la continuidad del juego sin alterar su frecuencia semanal. Los participantes pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, entre ellas:
El Sinuano Día se realiza de forma periódica y está disponible para consulta a través de canales oficiales. Su mecánica permite la participación de personas interesadas en juegos numéricos bajo condiciones establecidas por la entidad responsable.
Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.
|Chance
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|25 de septiembre del 2025
|6000
|Sinuano Noche
|25 de septiembre del 2025
|7554
|Sinuano Día
|24 de septiembre del 2025
|2972
|Sinuano Noche
|24 de septiembre del 2025
|4901
|Sinuano Día
|23 de septiembre del 2025
|6499
|Sinuano Noche
|23 de septiembre del 2025
|5360
|Sinuano Día
|22 de septiembre del 2025
|5844
|Sinuano Noche
|22 de septiembre del 2025
|7278
|Sinuano Día
|21 de septiembre del 2025
|3005
|Sinuano Noche
|21 de septiembre del 2025
|0800
|Sinuano Día
|20 de septiembre del 2025
|8582
|Sinuano Noche
|20 de septiembre del 2025
|4919
|Sinuano Día
|19 de septiembre del 2025
|3138
|Sinuano Noche
|19 de septiembre del 2025
|1962
|Sinuano Día
|18 de septiembre del 2025
|5696
|Sinuano Noche
|18 de septiembre del 2025
|5177
|Sinuano Día
|17 de septiembre del 2025
|9742
|Sinuano Noche
|17 de septiembre del 2025
|7468
|Sinuano Día
|16 de septiembre del 2025
|0909
|Sinuano Noche
|16 de septiembre del 2025
|1814
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.
Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
Publicidad
En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL