Resultados Sinuano Noche hoy, domingo 12 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche realizó su más reciente sorteo este domingo 12 de abril de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Como ocurre en cada jornada, miles de apostadores estuvieron atentos a la combinación ganadora con la ilusión de obtener alguno de los premios disponibles.

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Este popular chance se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.. La transmisión oficial puede verse a través de Telecaribe y en plataformas digitales autorizadas.

Resultado Sinuano Noche hoy, domingo 12 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:



Número: 6324

6324 Quinta cifra: 9

Se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Participar es sencillo. El jugador debe elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el valor de su apuesta, que usualmente inicia desde 500 o 1.000 pesos colombianos.

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Plan de premios del Sinuano Noche

El juego ofrece varias formas de ganar según el nivel de acierto:

Cuatro cifras: acierto exacto en orden. Paga 4.500 veces lo apostado.

acierto exacto en orden. Paga lo apostado. Tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en orden. Paga 400 veces lo apostado.

acierto de las tres últimas cifras en orden. Paga lo apostado. Dos cifras: acierto de las dos últimas cifras en orden. Paga 50 veces lo apostado.

acierto de las dos últimas cifras en orden. Paga lo apostado. Una cifra: acierto del último número. Paga 5 veces lo apostado.

Un chance con tradición en Colombia

El nombre de este sorteo rinde homenaje al río Sinú, uno de los más representativos de la región Caribe. Gracias a su trayectoria y transparencia, el Sinuano Noche se ha mantenido como uno de los favoritos entre los jugadores en el país.

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¿Cómo reclamar el premio?

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad.

Premios hasta $500.000: pueden cobrarse en puntos autorizados como SuperGIROS o Record .

pueden cobrarse en puntos autorizados como o . Premios mayores: deben reclamarse en oficinas principales, presentando el boleto original y, en algunos casos, certificación bancaria.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio es de un año antes de que caduque.