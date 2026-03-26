Resultados Sinuano Noche hoy, jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, uno de los sorteos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe y en toda Colombia, llevó a cabo su nuevo sorteo este jueves 26 de marzo de 2026. Miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre y Bolívar, así como en el resto del país, se conectan cada noche con expectativa por los números que podrían cambiar su realidad financiera.

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El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se adelanta a las 8:30 p. m. Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal regional Telecaribe o mediante las redes sociales oficiales de la organización y portales autorizados como Record y SuperGIROS



Resultado Sinuano Noche del jueves 26 de marzo

Número Ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

La "Quinta" cifra:

(Nota: El número ganador se actualiza automáticamente tras el cierre del sorteo oficial a las 10:30 p. m.)



¿Cómo participar y cuál es la dinámica de premios?

Participar en el Sinuano es sencillo y accesible para el público general. El juego consiste en seleccionar cuatro números entre el 0000 y el 9999. El apostador puede ganar bajo distintas modalidades:



Cuatro cifras: Acierto de los números en el orden exacto. Paga 4.500 veces lo apostado.

Acierto de los números en el orden exacto. Paga lo apostado. Tres cifras: Acierto de las últimas tres cifras en orden. Paga 400 veces lo apostado.

Acierto de las últimas tres cifras en orden. Paga lo apostado. Dos cifras: Acierto de las últimas dos cifras en orden. Paga 50 veces lo apostado.

Acierto de las últimas dos cifras en orden. Paga lo apostado. Una cifra: Acierto del último número. Paga 5 veces lo apostado.

El costo de la apuesta es flexible, permitiendo jugadas desde montos muy bajos (habitualmente desde $500 o $1.000 pesos), lo que lo convierte en un "chance" popular y democrático.

El nombre de este sorteo rinde homenaje al río Sinú, arteria fluvial que atraviesa el departamento de Córdoba. Desde su creación, se ha consolidado no solo como un juego de azar, sino como un elemento de identidad cultural en el norte de Colombia. Su transparencia y la frecuencia de sus sorteos (Día y Noche) lo han mantenido como el favorito de quienes buscan un golpe de suerte cotidiano.



¿Cómo reclamar el premio?

En caso de acertar, tenga en cuenta que el proceso de cobro de los premios depende del monto obtenido. En caso de premios menores (hasta $500.000) pueden reclamarse directamente en cualquier punto de venta autorizado (Record o SuperGIROS) presentando el tiquete original y su documento de identidad. Mientras que para los premios mayores debe acercarse a las oficinas principales de la red de servicios en su municipio con el boleto original en perfecto estado, su cédula de ciudadanía y, en algunos casos, un certificado bancario para el pago mediante transferencia. Recuerde que tiene hasta un año para reclamar su premio antes de que caduque.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.