En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ACCIDENTE FAC PUTUMAYO
NICOLÁS MADURO
FEMINICIDIO TRIPLE EN BOGOTÁ
GUERRA IRÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Súper Astro Luna hoy, jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Súper Astro Luna hoy, jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

Este chance es uno de los más reconocidos en Colombia. Conozca los resultados EN VIVO del sorteo que se juega a diario.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
Super Astro Luna 6 marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Super Astro Luna
Getty Images/Super Astro Luna

Este jueves 26 de marzo de 2026 juega un nuevo sorteo del Súper Astro Luna. Miles de apostadores están al pendiente del resultado que corona al feliz ganador de la jornada en este chance, considerado uno de los más tradicionales en Colombia.

Los sorteos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, tal como lo exige la normativa colombiana para esta clase de juegos. Así, se garantiza que los resultados sean confiables e imparciales, sin favorecimiento ninguno ni irregularidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Cada noche de los días miércoles, los colombianos pueden ver la transmisión del sorteo a las 10:50 de la noche a través de la señal en vivo en las plataformas digitales oficiales del juego, entre ellas Facebook Live y YouTube. A través de estas transmisiones, los jugadores pueden observar cómo se lleva a cabo el sorteo.

Últimas Noticias

  1. Caribeña Noche 10 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
    Caribeña Noche 10 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
    El Sinuano - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

  2. Loterías Quindío y Bogotá
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío: números ganadores sorteos del jueves 26 de marzo

Resultados EN VIVO del Súper Astro Luna de este jueves 26 de marzo de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este jueves, se conocen los números y signo ganadores:

Los resultados oficiales también serán publicados a través de los canales institucionales autorizados. Las autoridades del juego recomiendan a los participantes revisar su tiquete físico y validar únicamente con la información difundida en estas plataformas, antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

¿Cómo se juega el Súper Astro Noche?

Participar en el sorteo diario del Súper Astro Noche es simple. El apostador debe escoger una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 y un signo zodiacal. En caso de querer aumentar las probabilidades de ganar, la organización recomienda apostar un número con los 12 signos zodiacales. Con eso, define con cuánto quiere apostar. Puede ser desde 500 hasta 10.000 pesos. Se puede hacer cuatro apuestas como máximo por tiquete.

Plan de premios del Súper Astro Noche

La Súper Astro Noche ofrece un premio mayor por acertar todos los números, pero hay otras opciones en las que el apostador puede obtener ganancias, menores pero valiosas:

Publicidad

  • Las cuatro cifras en orden y el signo correctos: gana 42.000 veces más de lo apostado.
  • Tres últimas cifras en orden más el signo: pagan 1.000 veces más de lo apostado.
  • Dos últimas cifras en orden y el signo: gan 100 veces lo apostado,

¿Cómo reclamar los premios?

Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro, y verificar que coincida exactamente con los resultados oficiales. Además, debe llevar su documento de identidad original. Cabe recordar que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT debe entregar el formato Siplaft. En caso de que sea el ganador de un premio que sobrepasa 182 UVT, debe entregar una certificación bancaria no mayor a 30 días, a nombre de quien diligencie el tiquete, junto al formato ya mencionado.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Super Astro

Publicidad

Publicidad

Publicidad