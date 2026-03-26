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Soldado que falleció en la tragedia aérea de Putumayo se iba a casar: esta es la historia

Este 26 de marzo, a las 9 de la mañana, el soldado se habría casado ante una notaría del municipio de Fonseca, La Guajira.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Soldado que se iba a casar
Conozca la conmovedora historia
Noticias Caracol

Cuando el soldado profesional Alejandro José Ramírez Mejía abordó en Puerto Leguízamo, Putumayo, el avión Hércules de matrícula C-130 con ilusión que, no solo iría a tomarse unos días libres. Desde casa, su pareja sentimental y sus hijos ansiaban su llegada. “Negra, yo espero que me espere con la comida que a mí más me gusta”, dijo en uno de sus últimos mensajes.

En sus planes estaba contemplado que en estas vacaciones sellaría su compromiso en el amor junto a la mujer de su vida. Hoy, este héroe de la patria hace parte de los 70 muertos que quedaron después de que la aeronave chocara poco después de levantar vuelo.

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A medida que pasa el tiempo, siguen conociéndose las historias de los uniformados que iban dentro del avión. Entre relatos de supervivencia y proyectos que ya no serán, Noticias Caracol llegó a esta historia de amor que la muerte no permitió prosperar más. Este 26 de marzo, a las 9 de la mañana, el soldado se habría casado ante una notaría del municipio de Fonseca, La Guajira, con Ivana Molina Marín, que hoy llora la pérdida de su pareja.

Entre lágrimas y el corazón rotos, Ivana espera junto a los familiares del soldado Ramírez que el cuerpo llegue a Valledupar para darle el último adiós. Entre ellos, su hermana Vanessa ya está con ropa de luto, pero recuerda vívidamente la emoción que tenía el uniformado para casarse. “Manita, tú me tienes que tú me tienes que acompañar ese día, porque yo quiero que tú estés ahí presente”, le dijo el hombre a su pariente.

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El paso que el soldado Ramírez y su pareja estaban decididos a dar fueron precedidos por una relación de cinco años con tres hijos, que hoy quedan huérfanos de padre. Ahora, en medio del dolor, a esta familia solo le queda pedir celeridad en la investigación y la entrega del cuerpo.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
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Con reportería de Martín Elías Medoza*

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