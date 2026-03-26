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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ejército adelanta ofensiva contra facción de 'Iván Mordisco' en Vaupés: se reportan seis muertos

Ejército adelanta ofensiva contra facción de 'Iván Mordisco' en Vaupés: se reportan seis muertos

El comandante general de las Fuerzas Militares anunció que en el operativo fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Ejército
Imagen de referencia. -
Archivo

A través de su cuenta de X, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, informó que durante la noche de este jueves continuó la ofensiva que lanzó el Ejército en el suroriente del país, puntualmente en el departamento de Vaupés, contra una facción de alias Iván Mordisco. "Nuestras Fuerzas Militares, de manera conjunta y coordinada entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, adelantan una operación de interdicción ataque aire - tierra - asalto directo - combate, contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r", escribió en la publicación en esa red social.

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El general López detalló que esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares. Y que, de igual forma, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos. Según el Comandante General de las Fuerzas Militares, esto afecta "de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país".

"Una vez finalizada la operación y consolidados los resultados, informaremos a la opinión pública y a los colombianos", agregó el general López, quien fue enfático en que el desarrollo de la operación militar continuaría este jueves durante la noche.

El Estado Mayor Central (EMC) es la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC y es dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia y por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

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