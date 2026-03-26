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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche juega este jueves 26 de marzo. Conozca los resultados EN VIVO.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Caribeña Noche 10 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche
El Sinuano - Getty Images

Este jueves 26 de marzo de 2026 juega un nuevo sorteo de la Caribeña Noche. Miles de apostadores están al pendiente del resultado que corona al feliz ganador de la jornada en este juego, considerado uno de los más tradicionales en Colombia.

Los sorteos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, tal como lo exige la normativa colombiana para esta clase de juegos. Así, se garantiza que los resultados sean confiables e imparciales, sin favorecimiento ninguno ni irregularidades.

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Cada noche de los días miércoles, los colombianos pueden ver la transmisión del sorteo a las 10:30 de la noche a través de la señal en vivo en las plataformas digitales oficiales del juego, entre ellas Facebook Live y YouTube. A través de estas transmisiones, los jugadores pueden observar cómo se lleva a cabo el sorteo.

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Resultados EN VIVO de la Caribeña Noche de este jueves 26 de marzo de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este jueves, se conocen los números y quinta cifra ganadores:

Número: por confirmar
Quinta cifra: por confirmar

Los resultados oficiales son publicados a través de los canales institucionales autorizados. Las autoridades del juego recomiendan a los participantes revisar su billete físico y validar únicamente con la información difundida en estas plataformas, antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Participar en el sorteo diario de la Caribeña Noche es simple. El apostador debe escoger una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Con eso, define con cuánto quiere apostar. Puede ser desde 500 hasta 10.000 pesos.

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Plan de premios de la Caribeña Noche

La Caribeña Noche ofrece un premio mayor por acertar todos los números, pero hay otras opciones en las que el apostador puede obtener ganancias, menores pero valiosas:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cifras coinciden en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las cifras pueden coincidir en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

¿Cómo reclamar los premios?

Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro, y verificar que coincida exactamente con los resultados oficiales. Cabe recordar que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

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