Resultados Lotería de Bogotá hoy, jueves 26 de marzo de 2026: números ganadores

Este jueves 26 de marzo de 2026 juega un nuevo sorteo de la Lotería de Bogotá. Miles de apostadores están al pendiente del resultado que corona al feliz ganador de la jornada en este chance, considerado uno de los más tradicionales en Colombia. Con la compra de estos billetes, los apostadores también contribuyen a la salud pública del país.



Los sorteos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, tal como lo exige la normativa colombiana para esta clase de juegos. Así, se garantiza que los resultados sean confiables e imparciales, sin favorecimiento ninguno ni irregularidades.

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Cada noche de los días miércoles, los colombianos pueden ver la transmisión del sorteo a las 11:15 de la noche a través de la señal en vivo del Canal Uno y en las plataformas digitales oficiales del juego, entre ellas Facebook Live y YouTube. A través de estas transmisiones, los jugadores pueden observar cómo se lleva a cabo el sorteo.

Para esta fecha juega un sorteo especial con motivo del partido que la Selección Colombia disputó con Croacia. Para esta edición, el billete llega en formato de dos fracciones para que más personas puedan jugar. El premio mayor será de 10 mil millones de pesos. Además, trae un raspa y gana cada billete.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Bogotá de este jueves 26 de marzo de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este jueves, se conocen los números y serie ganadores:



Número: 6494

Serie: 079

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Los resultados oficiales también serán publicados a través de los canales institucionales autorizados. Las autoridades del juego recomiendan a los participantes revisar su billete físico y validar únicamente con la información difundida en estas plataformas, antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

El apostador debe adquirir un billete de su preferencia, en puntos autorizados. Estos contienen una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 y una serie que combina tres dígitos. La fracción de billete cuesta 9.000 pesos. Si desea adquirir el billete completo, debe pagar 18.000 pesos.

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Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece un premio mayor por acertar todos los números, pero hay otras opciones en las que el apostador puede obtener ganancias, menores pero valiosas:

Gran Premio Mayor: $10.000.000.000

1 Mega Seco: $1.000.000.000

2 Secos de: $500.000.000

3 Secos de: $200.000.000

6 Secos de: $50.000.000

10 Secos de: $20.000.000

30 Secos de: $10.000.000

¿Cómo reclamar los premios?

Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro, y verificar que coincida exactamente con los resultados oficiales. Además, debe llevar su documento de identidad original. Cabe recordar que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

