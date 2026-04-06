Resultados Sinuano Noche hoy, lunes 6 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la región Caribe y de todo el país, realiza un nuevo sorteo este lunes 6 de abril de 2026. Como es habitual, miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre y Bolívar, así como en otras zonas de Colombia, están atentos a los resultados.



El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se adelanta a las 8:30 p. m. La transmisión puede seguirse en vivo a través del canal Telecaribe y en plataformas digitales oficiales, así como en portales autorizados.



Resultado Sinuano Noche – lunes 6 de abril de 2026

Estos fueron los números ganadores:

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Número: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Los resultados se actualizan de manera oficial tras el cierre del sorteo, por lo que se recomienda validarlos únicamente en canales autorizados antes de iniciar cualquier trámite.



¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Participar es muy sencillo. El jugador debe elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. A partir de allí, puede definir el valor de su apuesta, que suele iniciar desde montos accesibles como 500 o 1.000 pesos.



Plan de premios

El juego ofrece varias formas de ganar, dependiendo del nivel de acierto:

Cuatro cifras: acierto exacto en el orden, paga 4.500 veces lo apostado.

acierto exacto en el orden, paga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: acierto de las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo apostado.

acierto de las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo apostado. Dos cifras: acierto de las dos últimas cifras en orden, paga 50 veces lo apostado.

acierto de las dos últimas cifras en orden, paga 50 veces lo apostado. Una cifra: acierto del último número, paga 5 veces lo apostado.

El nombre de este sorteo rinde homenaje al río Sinú, una de las principales arterias fluviales de Córdoba. Con el paso del tiempo, se ha consolidado no solo como un juego de azar, sino también como parte de la identidad cultural del Caribe colombiano, gracias a su frecuencia y transparencia.



¿Cómo reclamar el premio?

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad.



Los premios menores (hasta $500.000) pueden reclamarse en puntos autorizados como SuperGIROS o Record.

Para premios mayores, se debe acudir a oficinas principales con el boleto original, la cédula y, en algunos casos, un certificado bancario.

Tenga en cuenta que el plazo máximo para reclamar el premio es de un año antes de que caduque.



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