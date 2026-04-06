Resultados Astro Luna último sorteo lunes 6 de abril: los números ganadores

El Super Astro Luna volvió a ser protagonista este lunes 6 de abril de 2026, luego de que se conociera el resultado del sorteo más reciente, correspondiente a la jornada del 6 de abril, último celebrado antes del cierre de esta edición. De acuerdo con la información oficial divulgada por los operadores autorizados, el número ganador fue 8158 y el signo zodiacal favorecido fue Géminis, una combinación que permitió repartir premios en distintas modalidades en todo el país.



Este juego de azar, también conocido como Super Astro Luna, es uno de los más seguidos en Colombia por su dinámica particular, que combina cifras numéricas con los doce signos del zodiaco. Cada noche de la semana, miles de apostadores revisan con atención si su número y signo coinciden con la combinación ganadora, en un sorteo que puede llegar a pagar hasta 42.000 veces el valor apostado.



Resultados Astro Luna último sorteo hoy, lunes 6 de abril de 2026

Números ganadores : 9 7 2 1

: 9 7 2 1 Signo: Sagitario

¿Cómo jugar Astro Luna?

Jugar Astro Luna es un proceso sencillo. El apostador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto más el signo zodiacal.

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Existen también premios intermedios, que se pagan si el jugador acierta solo las tres últimas cifras y el signo, o las dos últimas cifras junto con el signo. Esta variedad de modalidades hace que el juego sea atractivo tanto para quienes buscan grandes premios como para quienes prefieren apuestas más conservadoras



¿Cuánto cuesta Astro Luna?

El Astro Luna se caracteriza por ser accesible. El valor mínimo de la apuesta es de 500 pesos colombianos, mientras que el valor máximo usual por combinación puede llegar hasta los 10.000 pesos, dependiendo del punto de venta y la modalidad elegida.

El monto del premio siempre se calcula como un múltiplo del dinero apostado, por lo que incluso una apuesta pequeña puede traducirse en una ganancia considerable si se acierta la combinación completa.



¿Qué días juega Astro Luna?

El Astro Luna se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios del sorteo varían según la jornada:



Lunes a viernes: alrededor de las 10:50 p. m.

Sábados: aproximadamente a las 10:45 p. m.

Domingos y festivos: sobre las 8:30 p. m.

El sorteo es transmitido por Canal Uno y los resultados se publican minutos después en plataformas oficiales y medios de comunicación autorizados.



¿Qué hacer si se gana Astro Luna?

Si un jugador resulta ganador del Astro Luna, lo primero es verificar el resultado en una fuente oficial y conservar el tiquete original, sin enmendaduras ni daños. Los premios menores pueden reclamarse directamente en el punto de venta autorizado donde se realizó la apuesta.



En el caso de premios más altos, el ganador debe acudir a las oficinas del operador correspondiente, presentar su documento de identidad, una copia ampliada de la cédula y diligenciar los formularios exigidos por la normativa. Es importante recordar que el plazo para reclamar el premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro se pierde.



El Astro Luna continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, gracias a su formato ágil y a la expectativa que genera cada noche. Como siempre, las autoridades recomiendan jugar de forma responsable y solo a través de puntos de venta autorizados.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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