Caso talio: coach que atendió a Zulma Guzmán revela detalles desconocidos de sus sesiones

Tras un año de la lamentable muerte de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá, las investigaciones han develado una terrible cadena de casos en los que la principal señalada es Zulma Guzmán Castro, una empresaria que fue detenida en Londres luego de una exhaustiva búsqueda internacional. Mientras las pesquisas continúan, desde Colombia solicitan avances en su proceso de extradición.

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Jeison López, coach de vida que atendió varias veces a Zulma Guzmán Castro, le contó a Los Informantes pormenores de sus sesiones con la empresaria y también reveló lo ocurrido el día en el que las frambuesas con chocolate contaminadas con talio fueron entregadas a un domiciliario por una mujer, Zenaida Pava Vargas, que estaba en el edificio en el que queda su consultorio en Bogotá.

Según el relato de López, el viernes 4 de abril de 2025 cuando no se encontraba en Colombia sino en París, un domiciliario llegó al edificio preguntando por él, pero terminó siendo atendido por Zenaida Pava Vargas, quien le habría entregado el paquete que luego llegaría a la casa de la familia De Bedout Graham, ubicada en el norte de Bogotá.



Tras consumir esas frambuesas con chocolate contaminadas con el peligroso metal, una de las niñas que se encontraban en la casa murió ese mismo día, mientras otra falleció a los pocos días y dos menores más resultaron intoxicados.



La toxicóloga de Medicinal Legal Andrea Bernal explica que, debido a las particulares cualidades del talio, no es frecuente la identificación de una intoxicación con este metal “porque muchos casos parecen orientaciones a enfermedades, a deterioros neurológicos, cardíacos, y muchos ni siquiera son atendidos en el instituto”. Sin embargo, en el caso de estas dos niñas se identificó como la causa de muerte y así se inició una investigación que con el paso de los días sigue revelando sorprendentes detalles.

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Aunque el coach López no se encuentra vinculado formalmente a la investigación, sí ha entregado declaraciones clave sobre Zulma Guzmán. Así la describió en entrevista con Los Informantes: “Uno recapitula y dice ¡wow! Sí hay rasgos de eso, de una persona un poco gris, como guardando un dolor, una rabia, una cosa ahí como difícil. De hecho, en las sesiones, pues sí era difícil sacarla de ese estado de ‘no preguntemos más por qué pensamos de esta persona, sino preguntemos por ti’. No tenía rasgos obsesivos, pero sí un poquito difícil. La forma como yo la vería a ella es como ‘gris’”.



¿Quién es Zulma Guzmán?

Al conocerse los resultados de Medicina Legal sobre las causas de la muerte de las menores, la Fiscalía inició una investigación que derivó rápidamente en el nombre de la empresaria Zulma Guzmán Castro, quien tuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, papá de una de las víctimas mortales.

Se activó una circular roja de Interpol y la encontraron en Inglaterra el 16 de diciembre de 2025, donde está bajo custodia y en proceso de extradición.

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Por este caso, a Zulma Guzmán se le imputarían los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio. Pero, además, se investigan también otros casos de envenenamientos con talio por los que la Fiscalía la perfilaría como “asesina serial”.

A los cuatro casos que abrieron la investigación se suman también el de Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout, quien fue envenenada dos veces con talio y murió en julio de 2021; y el envío de otros paquetes con chocolates contaminados, uno de ellos, el 9 de enero de 2025, a Elvira María Restrepo, excuñada de Zulma Guzmán, quien estuvo hospitalizada y está a la espera del resultado de una prueba de talio en su cuerpo.

La fiscal Elsa Cristina Reyes y su equipo siguen investigando y actualizando los últimos hallazgos para remitirlos a la justicia inglesa en busca de una pronta extradición y para que el juicio contra Zulma Guzmán inicie pronto. Por su parte, las víctimas solicitan que la imputación de cargos se delante de manera virtual.