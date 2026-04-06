Resultados Chontico Noche último sorteo lunes 6 de abril: los números ganadores

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia tras la publicación del resultado más reciente, correspondiente al sorteo del lunes 6 de abril de 2026, último oficialmente confirmado y difundido durante la jornada de hoy. De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador fue 1234, mientras que la Quinta balota correspondió al 2, una combinación que dejó numerosos premios en distintas modalidades a lo largo del país.



Este chance, autorizado por la Beneficencia del Valle del Cauca y transmitido por el canal Telepacífico, es uno de los juegos de azar más populares del suroccidente colombiano. Su fama se debe a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la posibilidad de obtener premios atractivos con apuestas de bajo valor. Tras conocerse el resultado, los puntos autorizados comenzaron la verificación de tiquetes para determinar a los ganadores en las modalidades de una, dos, tres y cuatro cifras.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 6 de abril de 2026

Números ganadores : Sorteo 7:00 de la noche

: Sorteo 7:00 de la noche La "Quinta" cifra:

Cómo jugar el Chontico Noche

Jugar el Chontico Noche es un proceso simple y accesible. El jugador debe elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9, que pueden seleccionarse manualmente o dejarse al azar por el sistema de venta. Una vez realizado el sorteo, se extraen cuatro números en orden desde una tómbola, y ese orden define el número ganador. Además, existe la modalidad de La Quinta, en la que se extrae un número adicional que permite acceder a premios mayores.

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Las formas de ganar varían según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas, lo que da flexibilidad a jugadores ocasionales y habituales.



Cuánto cuesta el Chontico Noche

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego económico. El valor mínimo de la apuesta es de 500 pesos colombianos, aunque el jugador puede aumentar el monto según sus preferencias. Los premios se calculan en función del dinero apostado y la modalidad elegida. Por ejemplo, acertar una sola cifra paga cinco veces lo apostado, mientras que acertar las cuatro cifras en orden puede representar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.



Qué días juega el Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios varían según el día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta programación diaria lo convierte en uno de los chances con mayor regularidad en Colombia, permitiendo a los jugadores participar de forma constante.



Qué hacer si se gana el Chontico Noche

Si un jugador resulta ganador del Chontico Noche, lo primero es conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido. Los premios menores, generalmente hasta 100.000 pesos, pueden reclamarse directamente en el punto de venta autorizado donde se realizó la apuesta. Para premios más altos, el ganador deberá acudir a las oficinas del operador autorizado, presentando su documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en fuentes oficiales y jugar de manera responsable, recordando que el azar debe asumirse como una forma de entretenimiento.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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