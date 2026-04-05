Donald Trump confirma rescate de militar tras derribo de caza en Irán; está gravemente herido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo el rescate de un aviador cuyo avión de combate se estrelló sobre Irán la semana pasada, aunque Irán asegura que la misión fue “frustrada”.



"Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente", dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba "herido" y "sano y salvo".

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"Tendré una rueda de prensa, con los militares, en el Despacho Oval, el lunes, a la 1H00 P. (17H00 GMT)", escribió.

Los hechos siguen envueltos en la confusión propia de la guerra, mientras que las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes engañosas o falsas.



Esto es lo que se sabe según declaraciones públicas y reportes de medios:

¿Quién es el aviador?

Casi no se conoce nada sobre su identidad, pero fue descrito por Trump como un “miembro de la tripulación/oficial”, lo que indica que era el operador de sistemas de armas a bordo de un avanzado caza F-15E que fue derribado el pasado viernes.



Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales a plena luz del día tras el accidente en la escarpada provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.



Los aviadores estadounidenses reciben entrenamiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) en caso de tener que eyectarse en territorio hostil.

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Portan un chaleco de combate con un radio y un localizador GPS que transmite su posición, además de agua, alimentos, material de primeros auxilios y un arma para sobrevivir.

De acuerdo con el medio Axios, que citó a un funcionario estadounidense, el aviador resultó herido tras eyectarse, pero podía caminar.

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Trump había señalado inicialmente que “estaría bien”, aunque después afirmó que estaba “gravemente herido”.



¿Cómo se desarrolló la misión de rescate?

Las autoridades iraníes pidieron de inmediato a la población local y a tribus que se unieran a las fuerzas de seguridad para buscar al aviador, conscientes del valor político y militar de capturarlo con vida.

Esto desató una carrera durante el fin de semana en una zona montañosa, con imágenes en redes sociales que mostraban aeronaves y helicópteros estadounidenses volando a baja altura como parte de las operaciones de búsqueda y rescate.

El aviador logró mantenerse oculto y, en un momento, ascendió a una cresta de unos 2.100 metros, según The New York Times.

La agencia de inteligencia estadounidense CIA ayudó a localizarlo y lanzó una “campaña de engaño” para hacer creer a las autoridades iraníes que ya había sido encontrado, agregó el diario.

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Axios citó a un funcionario que indicó que el aviador estaba “dentro de una grieta en la montaña, invisible salvo para las capacidades de la CIA”.

La operación de extracción, lanzada el domingo, involucró “decenas de aeronaves”, según Trump, y cientos de tropas de operaciones especiales, incluidos comandos del equipo Navy SEAL Team 6, de acuerdo con medios estadounidenses.

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Los comandos navales, conocidos por participar en la operación que eliminó a Osama bin Laden en 2011, fueron los encargados de extraer al aviador, mientras aviones de ataque brindaban cobertura, según The New York Times.

El rescate se produjo cuando las fuerzas iraníes se acercaban al lugar, y las tropas estadounidenses habrían abierto fuego para mantenerlas a distancia, según reportes.

Trump afirmó que no hubo bajas estadounidenses.



¿Qué dice Irán?

El ejército iraní asegura que la operación estadounidense fue “completamente frustrada”, aunque no ha dado una versión completa de los hechos.

El portavoz militar Ebrahim Zolfaghari dijo a medios estatales que las fuerzas estadounidenses utilizaron un aeropuerto abandonado en la provincia de Isfahán, al noroeste de la zona donde el aviador se eyectó.

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Indicó que las aeronaves participaban en “una misión de engaño y escape… bajo el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado”.

Medios estatales iraníes difundieron imágenes de lo que parece ser el fuselaje calcinado de una aeronave en una zona desértica, mientras funcionarios afirmaron que dos aviones de transporte C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos.

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En las imágenes se observan claramente hélices y motores quemados.

El Wall Street Journal y otros medios estadounidenses, citando fuentes, informaron que fuerzas de EE.UU. destruyeron dos C-130 después de que quedaran atascados por razones desconocidas.

El gobernador de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad dijo a la agencia Mehr que cinco personas murieron y siete resultaron heridas en un ataque en la zona de Kuh-e Siah.

Sin embargo, aseguró que los reportes sobre un aterrizaje de fuerzas estadounidenses allí son “completamente falsos y sin validez”.

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Medios iraníes compararon la operación con la fallida misión estadounidense “Eagle Claw” de 1980, un intento de rescatar a más de 50 estadounidenses en la embajada en Teherán.

También se reportó que un avión de ataque A-10 de EE.UU. fue derribado el viernes, aunque su piloto logró eyectarse y fue rescatado en Kuwait.

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En su mensaje del domingo, Trump también mencionó otra operación en Irán para rescatar a “otro valiente piloto… que no confirmamos, porque no queríamos poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate”.

AGENCIA AFP