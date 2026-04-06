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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 6 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 6 de abril de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche juega este lunes 6 de abril. Conozca los resultados EN VIVO.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Caribeña Noche 5 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche 5 de marzo de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
La Caribeña - Getty Images

Este lunes 6 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Caribeña Noche, uno de los juegos más tradicionales del país, que cada jornada mantiene a miles de apostadores atentos a conocer al ganador.

Los sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, conforme a la normativa colombiana vigente. Esto garantiza resultados confiables, imparciales y sin ningún tipo de irregularidad.

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Las transmisiones se emiten en vivo cada noche, especialmente los miércoles a las 10:30 p. m., a través de las plataformas digitales oficiales del juego, como Facebook Live y YouTube. Allí, los participantes pueden seguir en tiempo real el desarrollo del sorteo.

Resultados Caribeña Noche – lunes 6 de abril de 2026

Tras finalizar el sorteo de esta jornada, estos fueron los números ganadores:

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    Resultados Chontico Noche -
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    Resultados Chontico Noche último sorteo lunes 6 de abril: los números ganadores

  • Número: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Los resultados oficiales se publican únicamente en los canales autorizados. Por eso, las autoridades recomiendan verificar el billete físico y contrastarlo con la información difundida en estos medios antes de iniciar cualquier proceso de cobro.

¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Participar es sencillo: el apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el valor de su apuesta, que puede ir desde los 500 hasta los 10.000 pesos.

Plan de premios

El juego ofrece diferentes formas de ganar, dependiendo del acierto:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto del número completo en orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: las cifras coinciden en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: coinciden en cualquier orden.
  • Dos cifras (“pata”): acierto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra (“uña”): acierto de la última cifra.

¿Cómo reclamar el premio?

Para cobrar, es necesario presentar el tiquete en buen estado, sin tachaduras ni daños, y verificar que coincida con los resultados oficiales. Además, los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según lo establece la normativa colombiana.

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