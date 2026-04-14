Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, martes 14 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, celebra un nuevo sorteo este martes 14 de abril de 2026. Cada jornada, miles de apostadores en distintas regiones del país siguen atentos este popular chance para conocer si la suerte estuvo de su lado.



Este sorteo, cuyo nombre hace homenaje al río Sinú, se ha consolidado con el paso de los años como uno de los juegos más emblemáticos de la región Caribe colombiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos el sorteo se adelanta a las 8:30 p. m.. La transmisión oficial puede seguirse en vivo a través de Telecaribe y plataformas digitales autorizadas.



Resultados Sinuano Noche hoy, martes 14 de abril de 2026

Una vez finalice el sorteo de la jornada, estos serán los números ganadores:

Número ganador:

Quinta cifra:



Las autoridades recomiendan validar siempre los resultados en canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Participar en este chance es muy sencillo. El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir el valor de su apuesta, que generalmente inicia desde 500 o 1.000 pesos colombianos.



Plan de premios del Sinuano Noche

El juego cuenta con diferentes modalidades de premio según el nivel de acierto:



Cuatro cifras: acertar el número completo en orden exacto. Paga 4.500 veces lo apostado.

acertar el número completo en orden exacto. Paga lo apostado. Tres cifras: acertar las últimas tres cifras en orden. Paga 400 veces lo apostado.

acertar las últimas tres cifras en orden. Paga lo apostado. Dos cifras: acertar las dos últimas cifras en orden. Paga 50 veces lo apostado.

acertar las dos últimas cifras en orden. Paga lo apostado. Una cifra: acertar el último número. Paga 5 veces lo apostado.

¿Cómo reclamar el premio del Sinuano Noche?

Para reclamar cualquier premio es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad.



Los premios menores, de hasta 500.000 pesos , pueden cobrarse en puntos autorizados como SuperGIROS o Record .

, pueden cobrarse en puntos autorizados como o . Para premios superiores, el ganador deberá acudir a oficinas principales con el boleto original, su cédula y, en algunos casos, presentar certificado bancario.



Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio del Sinuano Noche es de un año, antes de que el tiquete pierda vigencia.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co