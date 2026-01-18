En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia: Lotería de Cúcuta, 17 de enero de 2026

Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia: Lotería de Cúcuta, 17 de enero de 2026

Este sábado, 17 de enero de 2026, se llevó a cabo el Sorteo Extraordinario de Colombia, realizado en alianza con la Lotería de Cúcuta. Vea los resultados completos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de ene, 2026
Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia: Lotería de Cúcuta, 17 de enero de 2026
Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia: Lotería de Cúcuta, 17 de enero de 2026 -
Extra de Colombia

El sábado 17 de enero de 2026 se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del calendario de juegos de azar en el país: el Sorteo Extraordinario de Colombia, realizado en alianza con la Lotería de Cúcuta. Esta edición especial, correspondiente al sorteo extraordinario número 0013, concentró la atención de miles de colombianos debido a su atractivo plan de premios y a un premio mayor que alcanzó cifras históricas, reafirmando la vigencia y popularidad de las loterías como forma tradicional de entretenimiento y esperanza económica en Colombia.

El premio principal del Sorteo Extraordinario de Colombia fue de 15.000 millones de pesos, uno de los más altos entregados en los últimos años. El número favorecido resultó ser el 0138, acompañado de la serie 027, billete que se convirtió en el centro de atención nacional tras el anuncio oficial de los resultados. Este premio mayor, también denominado “Premio Extramillonario”, fue despachado a través del convenio con la Lotería de Cúcuta, entidad que respalda este sorteo extraordinario con amplia cobertura nacional.

Resultados completos del Extra de Colombia en convenio con la Lotería de Cúcuta

Premio Extramillonario

Premio mayor de $15.000 millones

  • Número: 0138
  • Serie: 027

Premio extramillonario invertido con serie de $78.000.000

  • Número: 8310
  • Serie: 027

Premios secos millonarios

Premio seco de $1.000 millones

  • Número: 5620
  • Serie: 187

Premio seco de $500 millones

  • Número: 4473
  • Serie: 066

Premio seco de $300 millones

  • Número: 6837
  • Serie: 497

Premio seco de $200 millones

  • Número: 2027
  • Serie: 053

Premio seco de $100 millones

  • Número: 9738
  • Serie: 233

Premios Secos de $20 Millones

  • Número: 9789 – Serie: 040
  • Número: 6757 – Serie: 209
  • Número: 2595 – Serie: 329
  • Número: 2970 – Serie: 226
  • Número: 8559 – Serie: 396
  • Número: 2081 – Serie: 018
  • Número: 2685 – Serie: 290
  • Número: 8332 – Serie: 175
  • Número: 1632 – Serie: 389
  • Número: 0876 – Serie: 327

Premios secos de $10 millones

  • Número: 1704 – Serie: 098
  • Número: 5714 – Serie: 048
  • Número: 3579 – Serie: 397
  • Número: 7846 – Serie: 440
  • Número: 1690 – Serie: 534
  • Número: 4918 – Serie: 258
  • Número: 5965 – Serie: 242
  • Número: 2431 – Serie: 289
  • Número: 1812 – Serie: 101
  • Número: 8789 – Serie: 026

Lanzamientos – incentivos adicionales

Como parte del plan de premios complementario, el Sorteo Extraordinario de Colombia del 17 de enero incluyó varios bonos especiales, entre los que se destacan el bono casa por 160 millones de pesos, el bono carro por 70 millones, el bono moto por 30 millones y el bono viaje de tus sueños, valorado en 40 millones de pesos. Estos incentivos adicionales se han convertido en un sello distintivo del sorteo, ya que ofrecen premios en especie o en efectivo orientados a mejorar la calidad de vida de los ganadores.

Bono Casa de $160 millones

  • Número: 7227
  • Serie: 446

Bono Viaje de tus Sueños de $40 millones

Número: 8720
Serie: 276

Bono Carro de $70 millones

  • Número: 6984
  • Serie: 487

Bono Moto de $30 millones

  • Número: 3369
  • Serie: 400

¿Cómo reclamar un premio del Sorteo Extraordinario?

Las autoridades del Sorteo Extraordinario y de la Lotería de Cúcuta recordaron que el único documento válido para reclamar un premio es el billete original, acompañado de la identificación del ganador. En el caso de premios de alto valor, se deben cumplir trámites adicionales, como la presentación de certificaciones bancarias y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la organización y por Coljuegos.

Asimismo, se reiteró la importancia de verificar los resultados únicamente en canales oficiales y de desconfiar de intermediarios no autorizados, con el fin de evitar fraudes y garantizar un proceso seguro para los ganadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

