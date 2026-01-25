Resultados Super Astro Luna hoy, domingo 25 de enero de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna realiza hoy, domingo 25 de enero de 2026, una nueva edición de su sorteo, uno de los más consultados por los jugadores en Colombia gracias a su dinámica que combina números y signos del zodiaco. Este chance nocturno concentra cada jornada la expectativa de miles de apostadores que siguen atentos la definición de la combinación ganadora.



Durante la noche de este domingo, el Super Astro Luna vuelve a ser protagonista dentro del calendario de juegos de azar del país, con un sorteo que se desarrolla bajo supervisión oficial y cuyos resultados pueden consultarse minutos después de finalizada la transmisión. Los jugadores esperan confirmar si su número y signo coinciden con el resultado del día.



Resultado del Super Astro Luna hoy, domingo 25 de enero de 2026

En la jornada de este domingo 25 de enero de 2026, el Super Astro Luna define su combinación ganadora correspondiente al sorteo nocturno. Los números oficiales son los siguientes:



Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir

Una vez publicados los resultados oficiales, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en los puntos de venta autorizados antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

El Super Astro Luna se sortea todos los días, incluidos domingos y festivos, en el horario de las 10:40 p.m. y 8:30 p.m. aproximadamente. Este horario fijo permite a los apostadores organizar con anticipación sus jugadas y la consulta de los resultados oficiales.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro es sencilla y flexible. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras , entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo del zodiaco.

Activar, si lo desea, la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos.

Definir el valor de la apuesta, que va desde $500 hasta $10.000 pesos, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta modalidad convierte al Super Astro Luna en una alternativa atractiva tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. Esto garantiza la validez del tiquete, la seguridad del sorteo y el correcto pago de los premios.



Requisitos para reclamar un premio del Super Astro Luna

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para la validación del premio, de acuerdo con la normativa vigente del juego.



