Resultados Super Astro Sol hoy, 23 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Super Astro Sol realiza este sábado 23 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene la atención de miles de apostadores en todo el país. Este popular juego de azar, que combina la selección de un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, continúa consolidándose como una de las modalidades más seguidas en el sistema de apuestas permanentes en Colombia, gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de obtener premios significativos en cada jornada.



La transmisión oficial del sorteo se desarrolla en los horarios habituales a través de los canales autorizados y plataformas digitales de los operadores, donde los jugadores pueden verificar en tiempo real la extracción de resultados y confirmar si su combinación coincide con la ganadora.

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Resultado Super Astro Sol hoy 23 de mayo de 2026

Una vez finalizado el sorteo correspondiente a este sábado 23 de mayo de 2026, se conocen los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 0254

0254 Signo zodiacal: Acuario

Los operadores autorizados recomiendan a los apostadores validar siempre la información en canales oficiales o puntos de venta certificados, con el fin de evitar confusiones o la circulación de datos no verificados.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol funciona bajo una mecánica en la que el apostador elige un número entre 0000 y 9999, el cual debe ser acompañado por uno de los signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



Para participar, el jugador puede realizar su apuesta de manera manual en puntos autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas. El valor de la apuesta es flexible, lo que permite a cada usuario definir el monto a invertir según su presupuesto.



Plan de premios del Super Astro Sol

El esquema de premios de este sorteo se basa en la coincidencia del número y el signo zodiacal seleccionado. Entre las principales modalidades se destacan:



4 cifras + signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces el valor apostado

paga hasta 42.000 veces el valor apostado 3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado

paga 1.000 veces lo apostado 2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces el valor jugado

Este modelo de premiación hace del Super Astro uno de los juegos más atractivos del país, al permitir diferentes niveles de ganancia según el grado de acierto del jugador.

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¿Cómo reclamar un premio del Super Astro?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentarlo junto con el documento de identidad en los puntos autorizados. Los premios menores pueden reclamarse directamente en las redes de pago habilitadas, mientras que los montos superiores requieren procesos de verificación adicionales.

Las autoridades recuerdan que los premios están sujetos a retenciones e impuestos establecidos por la ley colombiana, y que el plazo para reclamar los premios es limitado, por lo que se recomienda realizar el trámite lo antes posible una vez se confirme el resultado.

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Con una nueva jornada en desarrollo, el Super Astro Sol mantiene la expectativa de miles de jugadores que cada día buscan acertar la combinación ganadora en este tradicional sorteo nacional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co