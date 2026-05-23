Vea el estreno del videoclip de “Dai Dai”, canción oficial de Shakira para la Copa del Mundo

Este sábado 23 de mayo terminó la espera para los seguidores de Shakira. La barranquillera lanzó oficialmente el video de Dai Dai, la canción que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que acompañará la Copa Mundial de la FIFA 2026.



El estreno llega en medio del gran momento artístico que vive la colombiana, luego de reunir a más de 2,2 millones de personas en su histórico concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y de consolidar una de las giras más exitosas de su carrera.

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Con una duración cercana a los cuatro minutos, el videoclip ya comenzó a llamar la atención entre los fanáticos del fútbol y de la música. El tema, cargado de ritmos festivos y mensajes de unión, ha puesto a bailar a miles de personas desde su lanzamiento en plataformas digitales y ahora suma una producción audiovisual que conecta directamente con el espíritu mundialista.

La canción representa un nuevo capítulo en la relación entre Shakira y los mundiales de fútbol. Esta es la cuarta vez que la artista colombiana participa musicalmente en una Copa del Mundo y la tercera ocasión en la que interpreta una canción oficial del torneo.



Su nombre vuelve a estar ligado a la FIFA después de éxitos recordados como Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, canciones que marcaron generaciones y que todavía son relacionadas con el ambiente de las competencias internacionales.



No en vano, muchos seguidores la consideran “la reina de los mundiales”, un reconocimiento que tomó nuevamente fuerza tras el estreno de “Dai Dai”.



Video oficial de Dai Dai

El video oficial fue grabado en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro. Allí, Shakira aparece acompañada por un grupo de bailarines que lucen vestuarios inspirados en las banderas de distintos países clasificados al Mundial 2026.

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La producción audiovisual también incluye referencias a anteriores ediciones de la Copa del Mundo, con la presencia de balones representativos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el balón “Trionda” de Norteamérica 2026.

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En esta ocasión, Shakira comparte protagonismo con Burna Boy, reconocido compositor y productor africano que se suma al proyecto mundialista con una propuesta musical que mezcla sonidos internacionales.

La letra combina inglés, español y otros idiomas en un mensaje enfocado en la perseverancia, los sueños y el orgullo por las raíces. Además, hace referencia a figuras históricas del fútbol como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y 'El Pibe' Valderrama.

También se mencionan diferentes países, entre ellos Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, España, México y Japón.





Shakira también estará en el show de la final del Mundial

Además del lanzamiento de la canción, se confirmó que Shakira participará junto a Madonna y la agrupación surcoreana BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

El evento se realizará el próximo 19 de julio y marcará otro momento importante en la carrera de la barranquillera, quien nuevamente estará en uno de los escenarios deportivos más vistos del planeta.

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Más allá del espectáculo, la canción también tiene un componente solidario. El tema será el himno oficial en apoyo al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y al deporte para niños en distintas regiones del mundo.

Según se informó, Shakira donará el 100 % de las regalías obtenidas por la canción a este fondo educativo. Además, Sony Music igualará los primeros 250.000 dólares recaudados con una donación adicional.

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La cantante también anunció que aportará un dólar por cada entrada vendida en la próxima etapa de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”.

El emotivo mensaje de Shakira a Colombia

En una reciente entrevista, Shakira habló sobre el significado de este nuevo proyecto y destacó el propósito social detrás de la canción.

“Esta canción tiene un propósito… la importancia de invertir en la educación de los niños, en darles oportunidades para que sean los campeones del mañana”, afirmó la barranquillera.

La artista también emocionó al público colombiano al enviar un mensaje especial durante una conversación en vivo con Noticias Caracol. “Colombia es mi vida. Son mi familia, son mi fuerza… gracias por acompañarme, gracias por darme tantos ánimos cuando los necesito”, expresó la cantante.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co