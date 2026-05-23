¿Quiénes faltan por capturar en el caso de Yulixa Toloza? Nombre clave aparece en la investigación

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético practicado en el sur de Bogotá sigue revelando nuevos detalles sobre las personas que habrían participado en la intervención y en las horas posteriores a la emergencia médica que terminó con la muerte de la mujer de 52 años.



De acuerdo con testimonios y documentos conocidos dentro del expediente judicial, uno de los nombres que aparece reiteradamente es el de un hombre identificado como 'doc Leo', señalado por testigos como el anestesiólogo que habría atendido a la paciente antes y después del procedimiento. Sin embargo, hasta ahora no figura entre los capturados anunciados oficialmente por las autoridades.



El nombre aparece en varios testimonios

Noticias Caracol, conoció parte de las declaraciones entregadas por personas que estuvieron presentes el día en que Yulixa Toloza fue sometida a una lipólisis láser.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una de las versiones clave es la de la enfermera que recibió a la paciente el pasado 13 de mayo. Según su relato, luego de que Yulixa llegara al centro estético y firmara el consentimiento del procedimiento, el hombre conocido como Leo intervino directamente en la preparación médica.

“Luego pasa el doctor Leo, que es el anestesiólogo, la canaliza, le hace una valoración previa y le realiza una serie de preguntas”, señala el testimonio revelado en el expediente.



La declaración también indica que, horas después, cuando la paciente comenzó a presentar complicaciones y un estado de somnolencia preocupante, nuevamente fue contactado este hombre.



Testigos aseguran que volvió al lugar tras la emergencia

Según la versión de la enfermera, este hombre regresó al establecimiento luego de ser alertado sobre el deterioro de la paciente.

Publicidad

“María Fernanda baja y revisa a la paciente. Ella llama al doc Leo y le indica cómo está la paciente y el doc Leo llega como a los 15 minutos”, se escucha en el relato entregado a las autoridades.

Posteriormente, otro testimonio, esta vez el de una esteticista del lugar, también menciona al mismo hombre. La trabajadora aseguró que, cuando la situación médica de Yulixa empeoró, intentaron ubicar tanto al médico principal como al anestesiólogo.

Publicidad

“Yo llamé al doctor David Ramos y el señor Edinson llamó al doc Leo”, afirmó.

Medicina Legal apunta a una embolia pulmonar

Fuentes de Medicina Legal citadas dentro de la investigación indican que Yulixa Toloza habría muerto por una embolia pulmonar, una condición médica que puede producirse cuando coágulos o partículas grasas obstruyen la circulación hacia los pulmones.

El doctor Minyor Avellaneda, Secretario Ejecutivo de la SCCP, consultado por Noticias Caracol, explicó que este cuadro genera una disminución progresiva del oxígeno en la sangre y puede causar la muerte si no es atendido oportunamente.

Pese a la gravedad del estado de salud de la paciente, en el expediente también aparece una hoja clínica atribuida al anestesiólogo, en la que se habría consignado que la mujer “toleró el procedimiento” y salió “sin complicaciones”.

Publicidad

Las personas capturadas hasta ahora

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la captura de Jesús Alberto Hernández y Kelvis Daniel Sequera, quienes ya fueron enviados a prisión en Colombia.

Entretanto, María Fernanda Delgado y Edison Torres fueron imputados en Venezuela por el delito de resistencia a la autoridad, mientras avanza el intercambio de información judicial entre ambos países.

Publicidad

Por su parte, se conoce que Eduardo David Ramos, señalado como el hombre que habría practicado la lipólisis láser, fue capturado en Maracay, capital del estado Aragua en Venezuela.

No obstante, del anestesiólogo se desconoce el paradero o si hay una orden de captura oficial por la Fiscalía o por las autoridades venezolanas.

Por ahora, este hombre se mantiene como uno de las principales incógnitas dentro de la investigación que busca establecer las responsabilidades alrededor de la muerte de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co