Resultados Super Astro Sol hoy, sábado 18 de abril de 2026: números ganadores

Como es habitual el Super Astro Sol se juega en su horario de las 4:00 de la tarde, con transmisión en vivo a través de plataformas digitales y canales autorizados. Este sorteo continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por los colombianos, gracias a su dinámica sencilla y a su atractivo plan de premios.



El resultado se define mediante la combinación de cuatro cifras en un orden específico, junto con un signo zodiacal. Ambos elementos conforman el resultado oficial, por lo que los jugadores deben acertar tanto el número como el signo para obtener el premio mayor.



Resultados Super Astro Sol, sábado 18 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se publican los resultados oficiales correspondientes a esta fecha:



Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente en canales oficiales y revisar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego de azar autorizado en Colombia que consiste en elegir una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, junto con uno de los doce signos zodiacales.

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Los signos disponibles son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. La elección puede hacerse libremente o mediante selección automática, en la que el sistema asigna los datos al azar.

El valor de la apuesta es flexible, lo que permite participar con diferentes presupuestos, facilitando el acceso a un amplio número de jugadores en todo el país.



Plan de premios

El atractivo de este sorteo radica en su esquema de pagos, que recompensa tanto aciertos completos como parciales:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado

3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado

2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado

El premio mayor se otorga únicamente cuando el número y el signo coinciden de manera exacta con el resultado oficial del sorteo.



¿Cómo reclamar el premio?

Para reclamar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para validar la apuesta.



Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados como redes de giros, mientras que los premios mayores requieren trámites adicionales, incluyendo la presentación del documento de identidad y el cumplimiento de requisitos establecidos por el operador del juego.



Dependiendo del monto ganado, también puede ser necesario diligenciar formularios adicionales o presentar certificaciones bancarias. Además, los premios están sujetos a descuentos legales vigentes.

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Con este nuevo sorteo del sábado 18 de abril de 2026, el Super Astro Sol continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más dinámicos del país, manteniendo la expectativa de miles de colombianos que cada día participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co