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Resultados Super Astro Sol hoy, sábado 6 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Super Astro Sol realiza una nueva jornada este sábado 6 de junio de 2026. Tras la extracción oficial, los participantes pueden consultar la combinación ganadora y verificar si los números y el signo zodiacal seleccionados coinciden con los resultados certificados por el operador autorizado.

Este juego de suerte y azar se encuentra entre las modalidades reguladas en Colombia y se caracteriza por combinar un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Los resultados son divulgados diariamente una vez concluye el procedimiento de sorteo y validación correspondiente.



Las autoridades recomiendan revisar la información únicamente a través de canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para cualquier eventual proceso de reclamación.



Resultados Super Astro Sol del sábado 6 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de la jornada, estos serán los resultados correspondientes:



Número ganador: 6739

6739 Signo zodiacal: Virgo

La combinación oficial es publicada minutos después de la extracción y queda disponible para consulta por parte de los participantes.

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¿Cómo funciona Super Astro Sol?

La mecánica de este juego consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999, junto con uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Los signos que forman parte del sorteo son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Para obtener el premio principal es necesario acertar tanto el número sorteado como el signo zodiacal correspondiente a la jornada.

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Plan de premios de Super Astro Sol

El esquema de premios varía según el nivel de coincidencia obtenido por el participante. Entre las categorías principales se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces el valor apostado.

Tres cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo zodiacal: paga 100 veces el valor jugado.

Las condiciones de pago están sujetas al reglamento vigente del juego y a las disposiciones establecidas por las entidades autorizadas.

Horario del sorteo

Super Astro Sol realiza sorteos todos los días del año. La extracción oficial se lleva a cabo en horas de la tarde y los resultados son divulgados posteriormente a través de los canales habilitados para consulta pública.

Una vez concluye el proceso de validación, los participantes pueden verificar si su apuesta coincide con la combinación favorecida de la jornada.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben conservar el tiquete original sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones. Este documento constituye el soporte indispensable para validar cualquier reclamación.

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Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Acreditar la identidad mediante documento oficial.

Cumplir los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Cuando los premios superan determinados montos, el operador puede solicitar documentación complementaria y realizar procesos de validación adicionales conforme a la normativa vigente.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones e impuestos contemplados por la legislación colombiana.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co