Resultados Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026: números ganadores y signo

Con la llegada del primer fin de semana del mes, la ilusión de miles de colombianos se renueva apostando a los astros. Este viernes 3 de julio de 2026, el tradicional sorteo de Super Astro Sol acapara la atención de los ciudadanos que buscan cambiar su suerte a través de una inversión mínima. Este juego, que combina el azar numérico con el misticismo del zodiaco, se consolida como uno de los pilares del entretenimiento y la esperanza en el territorio nacional.

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Para la jornada de hoy, los apostadores están a la espera de la caída de las balotas para confirmar si la alineación astral estuvo a su favor.



Resultado Super Astro Sol: Viernes 3 de julio de 2026

El sorteo, vigilado rigurosamente por las autoridades competentes y delegados oficiales, arrojará sus resultados a las 4:00 p. m. El número ganador quedará registrado a continuación:



Número ganador: 3 - 4 - 6 - 0

Signo: Géminis

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

La dinámica del Super Astro Sol destaca por su enorme accesibilidad. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999) y vincularlo de forma obligatoria a uno de los 12 signos del zodiaco.



Valor de la apuesta: El sistema permite participar con un monto mínimo de $500 pesos y un tope máximo de $10.000 pesos por cada formulario o tiquete.

El sistema permite participar con un monto mínimo de y un tope máximo de por cada formulario o tiquete. Opciones de juego: Los usuarios pueden diligenciar sus números de la suerte manualmente o solicitar un "automático" en el punto de venta, permitiendo que el sistema arroje una combinación aleatoria.

Plan de premios

Una de las grandes ventajas de este juego frente a las loterías tradicionales es su sistema de "contrapartida". El dinero del premio no se reparte entre el total de ganadores de la jornada; cada apostador cobra de manera independiente y proporcional al valor de su billete:



4 cifras + signo exacto: Otorga un premio de 42.000 veces el valor apostado. 3 cifras + signo exacto: Otorga un premio de 1.000 veces el valor apostado. 2 cifras + signo exacto: Otorga un premio de 100 veces el valor apostado.

Historia y funcionamiento del Super Astro Sol

Super Astro es administrado por Corredor Empresarial S.A. y se encuentra estrictamente regulado por Coljuegos. Desde su irrupción en el mercado colombiano, transformó la manera de jugar el chance al introducir la astrología como un factor determinante. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de la emoción en las familias: por mandato legal, un porcentaje muy significativo de los ingresos generados por las apuestas se destina sin intermediarios a la financiación del sistema de salud pública de Colombia, convirtiéndolo en un motor de ayuda social a nivel departamental.



¿Qué hacer si me gano el premio para reclamarlo?

Si este viernes de julio la suerte decide premiarlo, es vital seguir estos lineamientos para reclamar el dinero con éxito y sin contratiempos:



Premios menores: Si la cifra ganada es de baja cuantía, puede acercarse a cualquier punto físico de las redes aliadas ( SuperGIROS o Su Red ). Solo necesita presentar su documento de identidad y el tiquete original en perfectas condiciones.

Si la cifra ganada es de baja cuantía, puede acercarse a cualquier punto físico de las redes aliadas ( ). Solo necesita presentar su documento de identidad y el tiquete original en perfectas condiciones. Premios mayores: Para montos elevados, el ganador tiene la obligación de acudir a las oficinas administrativas principales de la concesión. Deberá entregar el tiquete original sin ninguna enmendadura ni tachadura y adjuntar una fotocopia de su cédula ampliada al 150%.

Para montos elevados, el ganador tiene la obligación de acudir a las oficinas administrativas principales de la concesión. Deberá entregar el tiquete original sin ninguna enmendadura ni tachadura y adjuntar una fotocopia de su cédula ampliada al 150%. Descuentos de ley: Tenga siempre presente que el Estatuto Tributario en Colombia dicta que a toda ganancia proveniente de juegos de suerte y azar se le debe aplicar un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, valor que es retenido directamente antes de la entrega del premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.