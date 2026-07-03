Atento a la Feria de Empleo en Bogotá del 7 de julio que ofrece 500 vacantes: estas son las ofertas

En un esfuerzo por dinamizar el mercado laboral y ofrecer soluciones concretas a la fuerza productiva del país, la capital colombiana se prepara para una jornada de contratación con una Feria de Empleo, que se lleva a cabo el martes 7 de julio de 2026, en el sector del Salitre, en el occidente de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este punto se convertirá en el epicentro de la empleabilidad con una oferta masiva de 500 vacantes gestionadas por la Agencia Distrital de Empleo, iniciativa, que nace de la alianza estratégica entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) bajo el programa 'Talento Capital', que busca brindar oportunidades reales en sectores como logística y producción.

La cita es en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la avenida El Dorado (Calle 26) # 68D-35, de 8:00 a.m. a 2:00 p. m.



Perfiles buscados: desde bachilleres hasta profesionales

La convocatoria es inclusiva y diversa, permitiendo que personas con diferentes niveles de formación encuentren un lugar en el mercado laboral. Según la información oficial del portal Bogota.gov.co, existen tres grandes categorías de postulación según el nivel educativo:



Bachilleres: Orientados principalmente a labores operativas y de apoyo logístico.

Orientados principalmente a labores operativas y de apoyo logístico. Técnicos o Tecnólogos: Enfocados en áreas especializadas como la electricidad automotriz y la gestión de aduanas.

Enfocados en áreas especializadas como la electricidad automotriz y la gestión de aduanas. Profesionales: Perfiles con formación superior para roles de mayor responsabilidad.

Estos son los cargos disponibles y los requisitos específicos mencionados en las fuentes oficiales:



Operarios de producción de planta: Se requieren personas con capacidad para trabajar en entornos industriales. El requisito base es ser bachiller y tener disposición para labores físicas y de manufactura.

Se requieren personas con capacidad para trabajar en entornos industriales. El requisito base es ser y tener disposición para labores físicas y de manufactura. Auxiliares de bodega: Perfiles enfocados en la organización, inventario y gestión de almacenes. Se solicita educación media básica ( bachillerato ).

Perfiles enfocados en la organización, inventario y gestión de almacenes. Se solicita educación media básica ( ). Conductores de cargue y descargue: Para este rol es indispensable contar con una licencia de conducción vigente categoría C2 . Además de la conducción, el perfil implica participar en las labores de manipulación de mercancía.

Para este rol es indispensable contar con una . Además de la conducción, el perfil implica participar en las labores de manipulación de mercancía. Auxiliares de suplencia logística nocturna: Cargos diseñados para quienes tienen disponibilidad de trabajar en horarios nocturnos, apoyando el flujo de suministros y despacho.

Cargos diseñados para quienes tienen disponibilidad de trabajar en horarios nocturnos, apoyando el flujo de suministros y despacho. Técnicos eléctricos automotriz: Se buscan especialistas para laborar en las zonas norte o sur de la ciudad. El requisito es contar con formación técnica o tecnológica certificada en el área.

Se buscan especialistas para laborar en las zonas norte o sur de la ciudad. El requisito es contar con formación técnica o tecnológica certificada en el área. Revisores de aduanas: Personal con conocimientos en normatividad aduanera y procesos de comercio exterior, preferiblemente con nivel técnico.

Personal con conocimientos en normatividad aduanera y procesos de comercio exterior, preferiblemente con nivel técnico. Recibidores de mercancía: Encargados de la verificación de entrada de productos y control de calidad inicial.

Encargados de la verificación de entrada de productos y control de calidad inicial. Auxiliares de servicios generales: Personal para mantenimiento y limpieza de instalaciones.

Personal para mantenimiento y limpieza de instalaciones. Conductores con licencia C3: Conductores para vehículos de carga pesada articulados, requiriendo la experiencia y la licencia correspondiente.

Los beneficios incluyen el acceso directo a contratos formales a través de la Agencia Distrital de Empleo.



¿Cómo participar y asegurar su postulación?

Para los interesados que residen en Bogotá o que puedan trasladarse a la capital, el proceso de aplicación consta de dos pasos fundamentales:



Registro previo: Es necesario confirmar la asistencia a través de un formulario virtual habilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Este registro permite a los organizadores gestionar el flujo de personas y preclasificar los perfiles. Puede diligenciarlo haciendo clic en este link.

Es necesario confirmar la asistencia a través de un habilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Este registro permite a los organizadores gestionar el flujo de personas y preclasificar los perfiles. Puede diligenciarlo haciendo clic en este link. Asistencia presencial: El martes 7 de julio, los postulantes deben presentarse con su hoja de vida actualizada en físico o digital, según se requiera en el sitio.

El Distrito es enfático en decir que para acceder a estas vacantes no se requieren intermediarios ni se debe realizar ningún pago de dinero. El Distrito hace un llamado vehemente a la ciudadanía para evitar estafas, recordando que todos los servicios de la Agencia Distrital de Empleo son totalmente gratuitos.



***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.