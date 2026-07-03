Resultados Chontico Día, último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026: números ganadores

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa mostrando una solidez notable al cierre de la primera semana de julio de 2026. Este viernes 3 de julio, la atención de miles de ciudadanos y analistas del consumo se centra en el sorteo del Chontico Día, una de las modalidades de "chance" con mayor arraigo y tradición en el territorio nacional. Como es habitual en el dinamismo económico de este segmento, el sorteo no solo representa una ilusión individual para el apostador, sino un motor de recaudo para sectores críticos como la salud pública.



Resultados Chontico Día, último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026

Bajo la supervisión de las autoridades reguladoras y mediante el uso de tómbolas electromecánicas que garantizan la transparencia del proceso, se han generado los siguientes resultados para la jornada de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

(Nota: Estas cifras se actualizarán en tiempo real una vez concluya el escrutinio oficial por parte del operador autorizado y se emita el boletín de validación en sistema).



¿Cómo participar de Chontico Día?

Desde una perspectiva económica, el Chontico Día destaca por su versatilidad y bajo costo de entrada, lo que lo convierte en un producto financiero de consumo masivo. A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de billetes preimpresos, el chance permite al usuario seleccionar combinaciones libres de cuatro cifras.

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La inversión mínima legal se mantiene en $500 pesos colombianos (más IVA), permitiendo que sectores de diversos niveles de ingresos participen en el sistema de apuestas permanentes. Esta capilaridad es posible gracias a redes de servicios como SuperGIROS, Gane o Paga Todo, que facilitan la colocación de apuestas en puntos físicos distribuidos en todo el país. El esquema de retribución económica para el Chontico Día está estrictamente unificado bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001, la cual rige el plan de premios nacional. La rentabilidad para el apostador se calcula sobre el valor neto de la apuesta de la siguiente manera:



Cuatro cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces lo apostado al acertar en el orden exacto. Cuatro cifras (Combinado): Paga 308 veces el valor invertido. Tres cifras (Directo): Premia con 400 veces el valor jugado. Dos cifras ("La pata"): Otorga 50 veces lo apostado. Una cifra ("La uña"): Paga 5 veces la cantidad apostada.

Para quienes resulten favorecidos este viernes, es imperativo recordar que el tiquete de apuesta es un título valor. Por lo tanto, debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas ni daños físicos, para que el cobro sea procedente. En cuanto a la gestión del dinero, el sistema legal colombiano establece umbrales específicos:



Premios menores: Si el monto es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos), el cobro se realiza de forma inmediata en los puntos de venta autorizados con la presentación de la cédula original.

Premios mayores: Si la cuantía es elevada, el trámite se traslada a las oficinas principales del concesionario. Allí se aplica una retención del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales y se exige el cumplimiento de protocolos SIPLAFT para la prevención del lavado de activos.

Finalmente, debe recordarse que el derecho al cobro caduca en un año. De no reclamarse, estos recursos se transfieren de forma definitiva para financiar el sector salud en Colombia, reafirmando el componente de responsabilidad social de esta actividad económica.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

