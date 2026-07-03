Resultados Caribeña Día, último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026: números ganadores

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa consolidándose como uno de los motores de recaudo más estables para el sistema de seguridad social del país. En este escenario, el sorteo de la Caribeña Día se erige como un referente de tradición, solidez y confiabilidad dentro del sistema de apuestas permanentes. Este viernes 3 de julio de 2026, miles de apostadores en todo el territorio nacional, pero con especial énfasis en la región norte, han depositado sus esperanzas en esta modalidad diurna que opera bajo estrictos estándares de transparencia.



Resultados Caribeña Día, último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026

Como es habitual, el sorteo se ha llevado a cabo utilizando tómbolas electromecánicas que garantizan la aleatoriedad en la selección de las balotas numeradas del 0 al 9. Los resultados para la jornada de hoy son los siguientes:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

(Nota: Estas cifras serán validadas y actualizadas en los sistemas oficiales una vez concluya el escrutinio por parte del operador autorizado y se emita el boletín correspondiente).



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Desde una perspectiva económica, la Caribeña Día destaca por su versatilidad y bajo costo de entrada, factores que la convierten en un producto financiero de consumo masivo. A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de billetes preimpresos con valores fijos, el "chance" permite al ciudadano ajustar su inversión a su capacidad real de gasto.

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Actualmente, es posible sellar apuestas desde un valor mínimo de $500 pesos colombianos (más el respectivo IVA). Esta capilaridad es posible gracias a redes de servicios con amplia presencia territorial como SuperGIROS, Gane o Paga Todo, que facilitan la colocación de apuestas en puntos físicos distribuidos estratégicamente.

El éxito de este juego radica en un esquema de premios altamente competitivo y unificado bajo la Ley 643 de 2001, la cual rige el plan de premios nacional para el chance. Las ganancias se calculan de forma proporcional al valor neto apostado:



Cuatro cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces lo apostado al acertar la combinación exacta. Cuatro cifras (Combinado): Paga 308 veces el valor invertido. Tres cifras (Directo): Premia con 400 veces el valor jugado. Dos cifras ("La pata"): Otorga 50 veces lo apostado. Una cifra ("La uña"): Paga 5 veces la cantidad apostada.

Para los afortunados ganadores de este viernes, el sistema legal colombiano impone requisitos claros para garantizar la seguridad financiera de las transacciones. Es fundamental recordar que el tiquete de apuesta es un título valor y, por ende, debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas ni roturas. En términos de tributación, el Estado colombiano establece umbrales específicos:



Premios menores: Aquellos inferiores a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos) pueden cobrarse de forma inmediata en las sucursales físicas de la red autorizada.

Premios mayores: Cuando el monto supera este tope (o el específico de 182 UVT según el trámite), el proceso se traslada a las oficinas principales del concesionario. En estos casos, se aplica de forma obligatoria un descuento del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales, y se activan protocolos SIPLAFT para prevenir el lavado de activos.

Finalmente, el componente social de estos juegos es innegable. Si un premio no es reclamado en el transcurso de un año, el derecho de cobro caduca y los recursos se transfieren directamente para financiar el sector salud, reafirmando el compromiso de esta industria con el bienestar público. Aquellos interesados en verificar los sorteos en vivo pueden sintonizar la señal del canal regional Telecaribe a las 2:30 p. m.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

