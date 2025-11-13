En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Sol último sorteo jueves 13 de noviembre de 2025: los números ganadores

Resultados Super Astro Sol último sorteo jueves 13 de noviembre de 2025: los números ganadores

Este juego de azar combina números de cuatro cifras con los doce signos del zodiaco, ofreciendo varias formas de ganar. Revise aquí EN VIVO la combinación ganadora del día.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Super Astro Sol
Resultados Super Astro Sol último sorteo jueves 13 de noviembre de 2025. -
Getty Images/ Super Astro Sol

Publicidad

Publicidad

Publicidad