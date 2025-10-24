Resultados Super Astro Sol último sorteo viernes 24 de octubre de 2025: los números ganadores

En la tarde de hoy se celebrará el sorteo de Super Astro Sol, modalidad que combina un número de cuatro dígitos (entre 0000 y 9999) con uno de los doce signos del zodiaco. El evento está programado para las 4:00 p. m., con transmisión en directo por el Canal Uno y bajo supervisión de delegados oficiales que garantizan la legalidad del proceso.

Los apostadores que participan en este juego legalmente autorizado por Coljuegos hicieron su jugada antes del cierre de la convocatoria del día. Tras el sorteo, el organismo publicará el número ganador y el signo correspondiente que, en caso de coincidencia exacta, otorgará el premio mayor al jugador.



Resultados Super Astro Sol último sorteo viernes 24 de octubre de 2025

Números ganadores:

Signo ganador:

¿Cómo funciona Super Astro Sol?

El jugador escoge un número de cuatro cifras y un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



Para ganar el premio mayor se debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto y también acertar el signo.

Si solo se aciertan tres cifras y el signo, el premio es menor; y si solo dos cifras junto al signo, se aplica una recompensa aún más reducida.

En todos los casos, el signo zodiacal debe ser el correcto, y las cifras deben coincidir en el orden exacto.

De acuerdo con la información oficial de Coljuegos, los premios establecidos son los siguientes:



Acierto de 4 cifras + signo: 42.000 veces el valor apostado

Acierto de 3 cifras + signo: 1.000 veces lo apostado

Acierto de 2 cifras + signo: 100 veces lo apostado

Este diseño particular de número + signo del zodiaco, distingue al juego de otros sorteos convencionales y ofrece múltiples niveles de ganancia según la coincidencia parcial o total.



Qué debe hacer un ganador

En caso de resultar favorecido, el apostador debe:



Conservar el tiquete original, pues es el documento válido para cualquier reclamo posterior.

Verificar los resultados con los datos oficiales registrados en el acta del sorteo, ya que algunos medios pueden replicar erróneamente.

Acudir a un punto de pago autorizado de la red Su Red o de SuperGIROS, portando el tiquete ganador y su documento de identidad, cumpliendo los requisitos establecidos por Coljuegos.

¿Dónde reclamar el premio de Super Astro Sol?

En caso de resultar ganador, el jugador debe presentarse con el tiquete en un punto autorizado de la red Su Red o SuperGIROS. Es indispensable presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por Coljuegos. Además del Super Astro Sol, también existe el Super Astro Luna, que se juega bajo la misma lógica, pero en un horario diferente. Ambas modalidades hacen parte de la oferta de juegos legales en el país, y su organización está sujeta a regulación estatal.

Este tipo de juego ha ganado notoriedad por incluir elementos como los signos del zodiaco, lo cual lo diferencia de otros sorteos y atrae a un público particular que mezcla el interés por el azar con creencias astrológicas. La modalidad de juego es fija: se escoge un número y un signo, se realiza la apuesta en puntos autorizados, y se espera al sorteo oficial que ocurre en la tarde. En el caso del Astro Sol, se transmite por televisión entre las 2:30 p. m. y las 4:00 p. m., y los resultados se publican pocos minutos después en los portales oficiales.



El siguiente sorteo del Super Astro Sol se realizará el sábado 25 de octubre, bajo los mismos lineamientos. Quienes deseen participar pueden acercarse a cualquier punto autorizado antes de la hora del cierre de apuestas.

