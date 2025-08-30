Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá: los números ganadores del 30 de agosto de 2025

Este sábado 30 de agosto se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las más reconocidas en el país. Este sorteo representa una nueva oportunidad para los participantes de ganar alguno de los premios establecidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo es transmitido en vivo por Canal Trece y también a través de las redes sociales de la Lotería de Boyacá, incluyendo Facebook Live y YouTube, garantizando la transparencia de los resultados. Esta misma noche se llevarán a cabo otros sorteos como Baloto, Revancha y la Lotería del Cauca, brindando diversas opciones para los interesados en juegos de azar.



Lista de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá tiene una amplia estructura de premios con el propósito de brindar más oportunidades para ganar:



Premio mayor: $15.000 millones

$15.000 millones Premio Fortuna: $1.000 millones

$1.000 millones Premio Alegría: $3.400 millones

$3.400 millones Premio Ilusión: $200 millones

$200 millones Premio Esperanza: $100 millones

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Para participar en la Lotería de Boyacá, puede adquirir un billete por $20.000, que está dividido en cuatro fracciones de $5.000 cada una. Tiene dos opciones principales para comprarlo:



Compra presencial: puede conseguir su billete en varios puntos de venta autorizados a nivel nacional. Si vive en Bogotá, puede comprarlos en Paga Todo. Si está en Boyacá o Amazonas, puede ir a los puntos de la Red JER. También los puede encontrar en Baloto, Gana, Máquinas Sipaga, Puntos Codesa (en Cali), La cadena La 14 (en locales específicos).

puede conseguir su billete en varios puntos de venta autorizados a nivel nacional. Si vive en Bogotá, puede comprarlos en Paga Todo. Si está en Boyacá o Amazonas, puede ir a los puntos de la Red JER. También los puede encontrar en Baloto, Gana, Máquinas Sipaga, Puntos Codesa (en Cali), La cadena La 14 (en locales específicos). Compra en línea: si prefiere comprar desde su casa, puede hacerlo a través de las plataformas digitales Loti y LottiRed. Solo tiene que seguir estos pasos:

Ingrese al portal oficial de la Lotería de Boyacá. Elija una de las plataformas habilitadas. Seleccione el número y la serie que desee. Elija cuántas fracciones desea comprar. Complete el pago con los métodos que ofrece la plataforma.

Resultados último sorteo de la Lotería de Boyacá, 30 de agosto de 2025

Vea la transmisión del sorteo EN VIVO...

Números: - - - -

Serie: - - -

Lo que debe tener en cuenta si resulta ganador

Si resulta ganador, tiene hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Si deja pasar este plazo, perderá el derecho a cobrarlo, de acuerdo con la Corte Constitucional. Además, recuerde que, si compra un billete físico, debe mantenerlo en buen estado. Si se daña o se pierde, no podrá reclamar su premio.



Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL